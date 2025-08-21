Paro de transportistas: Minedu atiende con normalidad a los estudiantes de Lima Metropolitana

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el paro de transportistas convocado para este jueves 21 de agosto, el ministro de Educación, Morgan Quero, informó que se ha recibido con normalidad a los más de 2 millones de escolares en Lima Metropolitana.

Colegios dictan clases presenciales

Morgan Quero señaló que al no haber paro, ante la circulación con normalidad de los buses, se decidió no enviar a la virtualidad a los estudiantes. Además, saludó al gremio de transporte formal que no acató la convocatoria para tratar los problemas del sector con el Ejecutivo en una mesa técnica.

"Estamos atendiendo con normalidad a los 2 millones y medio de estudiantes en Lima Metropolitana y, por su puesto que el día de ayer algunos privados, pero muy poquitos han decidido enviar a la virtualidad a los estudiantes", dio a conocer.

Asimismo, manifestó que, aunque hay universidades privadas que realizan actividades virtuales por este jueves, las casas de estudios superiores públicas vienen desarrollando sus clases presenciales con normalidad, así como los colegios.

La decisión se tomó en con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional del Educación del Callao (DREC), que vieron por conveniente continuar con sus actividades con normalidad.

Algunas de las universidades que han decidido pasar a la virtualidad sus actividades son: La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Pacífico, Universidad Marcelino Champagnat, Universidad Católica Sedes Sapientiae, Universidad de Lima y la Universidad San Martín de Porres.

#EnVivo



Morgan Quero, ministro de Educación: Estamos atendiendo con normalidad a los 2 millones y medio de estudiantes en Lima Metropolitana. No hay paro de transportistas



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/QGKEPLFCQ1 — Canal N (@canalN_) August 21, 2025

MTC informa que buses transitan con normalidad

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se hizo presente en el Centro de Gestión y Control de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) para monitorear el impacto del paro de transportes, tras ello informó que los transportistas vienen trabajando con normalidad y se registra como un día como cualquiera.

Además, también se refirió a las extorsiones y ataques de las que son víctimas los transportistas, y resaltó que es un problema que afecta a toda la población. Por ello, adelantó que el ministro del Interior en horas de la tarde brindará detalles sobre los avances en la lucha contra la criminalidad.

Es en este contexto que, el ministro de Educación, Morgan Quero, informó que los colegios han recibido a los estudiantes de manera presencial con normalidad, pese al paro de transportes.