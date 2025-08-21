San Juan de Lurigancho: Chofer de empresa Santa Catalina condujo herido de bala hasta un hospital

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En medio del convocado paro de transportistas, se registró un nuevo ataque contra un bus en San Juan de Lurigancho. El conductor de la empresa de transporte público Santa Catalina fue herido de bala y condujo hasta un hospital por auxilio.

Ataque contra transportista

Se trata de Alejandro Vargas, quien manejaba el primer bus que salía de la empresa, fue atacado por criminales alrededor de las 4:30 a. m. Según información preliminar, uno de los disparos contra el conductor impactó en su mandíbula.

Un video, ya viral, difunde la unidad de transporte estacionada frente a la puerta del Hospital de San Juan de Lurigancho, hasta donde el chofer llegó tras el ataque.

"Acaban de meter un balazo a un chofer de la Santa Catalina. Estamos en el hospital acá, acaba de ingresar", manifestó el ciudadano que graba el material fílmico.

El ataque a mano armada se dio en presencia de pasajeros. Vargas bajó de la unidad acompañado por uno de los ocupantes, quien los ayudo a ingresar al centro de salud para ser atendido, sin embargo, no logró recibir el apoyo médico durante varias horas por la gravedad de sus lesiones.

El Ministerio de Salud informó que el hombre fue trasladado hasta el Hospital Hipólito Unanue para recibir una atención especializada y aseguraron que el Seguro Integral de Salud (SIS) cubrirá la atención. El paciente requiere ser atendido por un especialista en cirugía de cabeza y cuello debido a su lesión.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/6DjHuOPVD1 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 21, 2025

Empresa sufre de extorsiones

Desde hace más de seis meses la empresa Santa Catalina denuncia ser víctima de la extorsión y atentados contra las unidades y hasta los paraderos de la misma. Tan solo en junio un chofer salvó de morir cuando desconocidos dispararon en diferentes oportunidades contra el conductor y copiloto de la unidad.

En septiembre del 2024 el paradero de Villa El Salvador, ubicado en el asentamiento humano Lomas Corvina, fue atacado, cuando un grupo de individuos irrumpieron para disparar contra las unidades estacionadas en el lugar. Por esta clase de ataques los trabajadores de la compañía han decidido paralizar labores en diversas ocasiones.

Es en este contexto que el conductor de una unidad que transitaba en San Juan de Lurigancho sufrió un ataque a mano armada, lo que lo dejó mal herido y pese a ello condujo hasta una hospital para ser atendido.