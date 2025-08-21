Maju Mantilla toma una drástica decisión tras separarse de Gustavo Salcedo

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha generado toda clase de comentarios en redes sociales y medios, y la conductora de Arriba mi gente ha decidido tomar una drástica decisión para afrontar este importante y difícil cambio en su vida ¿Qué hizo exactamente? Aquí te lo contamos con todos los detalles.

Matrimonio de Gustavo y Maju llega a su fin

La noche del miércoles 20 de agosto, Gustavo Salcedo compartió en su cuenta oficial de Instagram un mensaje que dejó a muchos con la boca abierta, anunciando que terminó su relación con Maju Mantilla.

En su publicación, el empresario explicó que la separación no ocurrió de forma inmediata, sino que es el fruto de un proceso que ambos habían estado manejando en privado.

"Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", escribió.

Gustavo Salcedo remarcó lo significativo que fueron los años junto a Maju Mantilla y lo mucho que les enseñó cada experiencia.

"Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos", agregó.

Finalmente, Gustavo Salcedo aseguró que, por cuidar de su familia y sus hijos, no dará más detalles sobre la separación: "Por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su compresión".

Muchos seguidores reaccionaron de inmediato a la publicación, dejando mensajes de apoyo y cariño tanto para él como para Maju Mantilla.

La noticia no solo impactó en redes sociales, sino que también generó comentarios en medios y programas de farándula, donde la expectativa sobre la respuesta de la conductora era evidente.

Maju Mantilla toma una drástica decisión

El jueves 21 de agosto, todos esperaban ver a Maju Mantilla en su habitual espacio en Arriba mi gente para que hablara sobre la situación. Sin embargo, la ex reina de belleza decidió no aparecer al aire, dejando el espacio a Santi Lesmes, Tula Rodríguez, Fernando Díaz y la querida mascota Pipoca.

En lugar de la conductora, fueron sus compañeros quienes se encargaron de enviar mensajes alentadores, reconociendo el momento difícil que atravesaba Maju Mantilla y demostrando apoyo frente a las cámaras.

La ex reina de belleza Maju Mantilla tomó una drástica decisión tras separarse de Gustavo Salcedo y, como reflejo de este cambio en su vida, decidió no presentarse en su programa de Latina, Arriba mi gente.