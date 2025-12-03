José Antonio Kast sobre crisis en frontera con Chile: "No he visto al presidente de Perú, propongo un corredor"

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la crisis migratoria en la frontera Perú-Chile, generada por sus propias declaraciones, el candidato presidencial chileno José Antonio Kast aseguró que, si fuera presidente, habría solicitado reunirse con José Jerí, pues señaló que solo ha visto "a sus enviados" en la zona fronteriza.

"No he visto al presidente de Perú"

Durante el debate presidencial ARCHI previo a la segunda vuelta en Chile este 3 de diciembre, Kast presentó sus propuestas frente a las de su contenedora, la candidata izquierdista Jeannette Jara.

Cuando fue cuestionado por la ola de inmigrantes irregulares que pretenden salir, alertados por su advertencia de expulsar a más de 340 mil de ellos del país vecino de ser elegido, Kast aseguró que ya habría atendido el problema de inmediato si fuera presidente actualmente.

"Si yo fuera presidente, estaría en Arica y ya le habría pedido una reunión bilateral al presidente de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia", indicó.

#EnVivo



José Antonio Kast, candidato presidencial de Chile: Buscaría un acuerdo para un corredor de retorno de inmigrantes con buses, aviones, barcos, hay muchas formas. Cuando sea mandatario el problema en Venezuela estará resuelto



Encuentra más información en la WEB ►... pic.twitter.com/JvykwZHNui — Canal N (@canalN_) December 3, 2025

Ante ello, la presentadora le indicó que ello "ya se está haciendo", por lo que Kast denunció que el presidente peruano José Jerí no se ha hecho presente en la zona de la frontera con Chile y que, en lugar de ello, ha mandado "a sus enviados".

"Yo al presidente no lo he visto, he visto a sus enviados: subsecretario de Seguridad, subsecretario del Interior y al Canciller recién una semana después", precisó.

Propone un corredor de retorno de inmigrantes

El candidato de ultraderecha conservadora propuso una posible solución ante esta problemática migratoria que afecta tanto al Perú como a Chile: "un corredor de retorno de inmigrantes, que puede ser con buses, en aviones, en barcos, hay muchas formas".

En ese sentido, respecto a los miles de migrantes venezolanos que tienen la intención de salir de Chile, aseguró con confianza que cuando él sea presidente, "ese tema ya va estar resuelto".

Horas antes del debate presidencial, José Antonio Kast se pronunció en su cuenta de X sobre esta crisis migratoria, calificándola de "grave" y advirtiendo que es necesaria una salida ante la masiva cantidad de ilegales.

"Lo que está ocurriendo en el norte es grave y necesitamos un gobierno que conduzca el proceso de salida de miles de inmigrantes ilegales. Algunos candidatos proponen regularizaciones masivas, nosotros recuperaremos el orden y cumplimiento de la ley", escribió en su publicación.

Lo que está ocurriendo en el norte es grave y necesitamos un gobierno que conduzca el proceso de salida de miles de inmigrantes ilegales. Algunos candidatos proponen regularizaciones masivas, nosotros recuperaremos el orden y cumplimiento de la ley. pic.twitter.com/ElkMVHVCDU — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) December 3, 2025

Es importante recordar que, frente a esta crisis migratoria, el Ejecutivo peruano ha dispuesto la declaratoria de emergencia en Tacna y presencia militar y policial en la zona fronteriza como medidas urgentes, además de la instalación de un Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre cancilleres.

Durante un debate presidencial, el candidato chileno José Antonio Kast aseguró que, si fuera presidente, habría solicitado reunirse con José Jerí, pues "no lo ha visto" actuar en la frontera con Perú.