Pedro Francke aclara dichos de Roberto Sánchez sobre reservas internacionales del BCR: "Se equivocó"

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Pedro Francke, precisó que las reservas internacionales son de manejo exclusivo del Banco Central de Reserva del Perú, y que si hubo alguna propuesta sobre su uso fue posteriormente corregida dentro del equipo político de Roberto Sánchez.

Francke admite que hubo un error

El también exministro del Gobierno de Pedro Castillo resaltó que las reservas internacionale son del manejo del Banco Central de Reserva, por lo que consideró que si en algún momento el aspirante a la Presidencia del Perú, expresó eso "se equivocó".

Es necesario señalar que las palabras de Sánchez fueron emitidas semanas atrás en el que afirmó que las mencionadas reservas internacionales podrían ser destinadas a cerrar las brechas de salud y educación.

"El Estado tiene hoy 90 mil millones de dólares de reservas internacionales. Si tu familia tiene 100 millones de dólares y tu hijo necesita educación, salud ¿lo vas a tener ahorrado a plazo fijo para garantizar tu buena imagen de inversionista?", manifestó durante un mitin en Piura.

En tamto, Francke aclaró que está en contra de destinar "20 mil millones de dólares a los agroexportadores", por el contrario, sostivo que dicho monto económico podría dirigirse al sector de educación, para la salud, para los pequeños agricultores.

"Hoy tenemos esquemas de obras por impouesto. Si es tú me dices: 'Mira hagámos este esquema, esos 20 mil millones de soles". Que algún agroexportador diga al Gobierno que en vez de pagar impuestos dicen voy a invertir este camino rural, en esta irrigación, en este proyecto especial", manifestó.

Sánchez está a favor de que se quede Julio Velarde en el BCR

En otro momento, Pedro Francke sostuvo que Roberto Sánchez se encuentra a favor de que Julio Velarde continúe al frente del Banco Central de Reserva del Perú. Además, calificó a Velarde como una persona de prestigio, sin embargo, fue claro al señalar que se debe planificar su eventual recambio.

"Roberto Sánchez está de acuerdo con que Julio Velarde se quede (en el Banco Central de Reserva). Es la posición del equipo técnico en su conjunto. Nuestro punto de vista es que Julio Velarde debe quedarse. Lo que ha explicado Roberto Sánchez es que eso tiene sus complicaciones, primero hay que hablar con él (Julio Velarde) es una persona de mucho prestigio,. pero tiene que estar pensando en su recambio", enfatizó.

Como vemos, el integrante del equipo técnico de Juntos Por el Perú, Pedro Francke, señaló que las reservas internacionales son de manejo exclusivo del Banco Central de Reserva del Perú y en caso hubo una propuesta sobre su uso esta fue corregida.