Francke reitera que Sánchez apoya permanencia de Julio Velarde en el BCR: "Está de acuerdo en que se quede"

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Juntos Por el Perú, señaló que Roberto Sánchez está de acuerdo en la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Asimismo, indicó que Velarde es una persona de prestigio, aunque también se debe considerar la planificación de su eventual recambio.

"Roberto Sánchez está de acuerdo en que Julio Velarde se quede. No solo es la posición de Pedro Francke, es la decisión del equipo en su conjunto. Ya lo hemos dicho varios. Nuestro punto de vista es que debe quedarse", dijo el economista y exministro del gobierno de Pedro Castillo.

Continuidad de Velarde dependerá de su decisión y el BCR

Francke precisó que, si bien el candidato presidencial de Juntos por el Perú apoya la permanencia de Velarde en el BCR, esa situación enfrenta una serie de complicaciones. Una de ellas es la decisión personal de Velarde, quien lleva en el cargo desde hace 19 años y estaría evaluando su retiro después del 28 de julio.

"Tiene sus complicaciones, primero hay que hablar con él. Es una persona que tiene mucho prestigio, pero también tiene que estar pensando en su recambio porque eso es normal", señala.

El otro motivo, por otro lado, es que la permanencia del funcionario en el Banco Central de Reserva del Perú deberá ser evaluada por el directorio de la institución, compuesta por otros seis integrantes, además de Velarde.

"No depende solo de él, pues quien toma las decisiones en el BCR es un directorio de siete personas y me parece razonable que Julio Velarde o quien sea que pueda venir eventualmente, diga que quiere un directorio que le respalde", comenta.

Pedro Francke recuerda que nombró a Velarde

En ese contexto, Pedro Francke también recordó que, durante su periodo como exministro de Economía en el gobierno de Pedro Castillo, se decidió ratificar el nombramiento de Julio Velarde.

"Yo nombré a Julio Velarde, su nombramiento tiene mi firma y la de Pedro Castillo, les guste o no. Y nombramos un directorio de alta calidad, son profesionales de alto nivel. No has oído una crítica respecto a los seis directores del BCR", de

En conclusión, Pedro Francke, extitular del MEF e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú , reafirmó que el candidato presidencial Roberto Sánchez apoya la continuidad de Julio Velarde.