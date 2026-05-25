Tragedia tras explosión contra un tren: Reportan más de 25 muertos y varios heridos

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una explosión contra un tren de cercanías dejó un saldo preliminar de más de 25 fallecidos y centenar de heridos, provocando la movilización de los cuerpos de seguridad y emergencias. El caso se mantiene bajo investigación policial.

Explosión en vías del tren dejó varias víctimas

De acuerdo a los últimos reportes, una tragedia se registró el último domingo 24 de mayo en las vías de un tren. Según informaron las autoridades, un auto cargado de explosivos impactó contra un tren de cercanías que transportaba soldados hacia una zona residencial militar, Quetta, dejando varias víctimas.

Según las imágenes difundidas en las redes sociales, dos de los vagones del tren volcaron y se incendiaron debido a la fuerza de la explosión, provocando una densa humareda negra. Tras tener conocimiento del siniestro, las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y de emergencia hasta las vías férreas cerca del paso a nivel de Chaman Phatak.

"Un tren lanzadera que venía de un cuartel militar de Quetta fue alcanzado por la explosión", confirmó el oficial del centro de control policial, Muhammed Ramzan.

Explosión en un tren en Quetta, Pakistán, deja al menos 30 muertos.

Balance preliminar tras explosión en Pakistán

Lamentablemente, el incidente dejó al menos 30 muertos y más de 100 heridos, entre ellos, no solo soldados, sino también personas que vivían en las inmediaciones donde ocurrió la tragedia.

"Hasta el momento, 30 pasajeros han muerto y 102 han resultado heridos", declaró a EFE un agente de policía, Hameed Ali Shah, quien añadió que las autoridades aún estaban determinando la naturaleza exacta de la explosión. Asimismo, precisó que estas cifras son un balance preliminar, ya que conforme avancen las diligencias del caso, la cantidad de víctimas podría ascender.

Según la agencia de noticias EFE, los soldados que iban a bordo del tren, viajaban con sus familias antes de las próximas festividades de Eid al-Adha. El Ejército de Liberación Baluchistán (BLA), el mayor grupo separatista que opera en la provincia, reivindicó la autoría del ataque.

"La Brigada Majeed, la unidad fidayee del Ejército de Liberación Baluchi, atacó un tren que transportaba personal de las fuerzas de ocupación desde Quetta Cantt en un ataque fidayee altamente organizado", dijo el portavoz del BLA, Jeeyand Baloch, en un comunicado.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también condenó enérgicamente el atentado en un comunicado oficial en su cuenta de la red social X.

I strongly condemn the heinous bomb explosion near Chaman Phatak, Quetta, which has resulted in the tragic loss of innocent lives and left many others injured.



Such cowardly acts of terrorism cannot weaken the resolve of the people of Pakistan. We remain steadfast in our... — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 24, 2026

Autoridades de Pakistán piden investigar explosión contra tren

El ministro federal de Ferrocarriles, Muhammad Hanif Abbasi, condenó el ataque, calificándolo de "acto cobarde de terrorismo" y afirmando que este tipo de incidentes no debilitarán la determinación del país contra el extremismo. Asimismo, precisó que el caso se mantiene bajo investigación policial.

Tras el incidente, se declaró el estado de emergencia médica en los hospitales de la ciudad pakistaní. Por otro lado, el Estado de Qatar condenó enérgicamente el ataque y expresó las condolencias a los familiares de las víctimas, así como al Gobierno, así como sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.

Es así como se reportó una nueva tragedia internacional: una explosión contra un tren dejó al menos 30 muertos y más de 100 heridos en Pakistán, precisamente en la ciudad de Quetta, capital de Baluchistán.