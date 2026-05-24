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Elecciones Regionales y Municipales: Delegados van hoy a las primarias donde elegirán a sus candidatos políticos para el 4 de octubre

Este domingo 24 de mayo, 41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 23 movimientos regionales, van a elecciones primarias vía modalidad de delegados, hasta las 3:00 p. m.

Organizaciones políticas van a elecciones primarias.
Organizaciones políticas van a elecciones primarias. ONPE

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/05/2026

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En el marco de la convocatoria de los comicios regionales y municipales 2026, hoy, domingo 24 de mayo, se realizarán las elecciones primarias, bajo la modalidad de delegados, donde definirán a los candidatos políticos de las organizaciones que representan para el próximo 4 de octubre.

Es importante destacar que, la jornada electoral está prevista a empezar a las 7:00 a. m. con la instalación de las mesas de sufragio, labor que estará a cargo de los miembros de mesa titulares y suplentes, previamente capacitados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En ese sentido, los delegados podrán acudir a votar entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

¿Cómo se desarrollarán las elecciones primarias?

Para la jornada de este domingo 24 de mayo, 41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 23 movimientos regionales, optaron por las elecciones primarias vía modalidad de delegados, tras la elección interna que llevaron a cabo el domingo 17 del mismo mes. 

Cada partido, movimiento regional y alianza electoral deberá elegir sus candidatos a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y alcaldes y regidores distritales.

Para continuar con su participación en el proceso electoral, las organizaciones políticas deberán alcanzar el 10 % de votos válidos de los 2 992 delegados electos que acudirán a los 46 locales de votación habilitados por la ONPE, los cuales abarcan 1 064 mesas de sufragio.

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Una vez terminado el sufragio, los votos se contabilizarán de manera manual por los miembros de mesa y se elaborarán tres ejemplares del acta electoral destinados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Asimismo, los personeros acreditados tienen el derecho de presenciar la votación y el escrutinio.

Para tener en cuenta:

Para su desarrollo, la ONPE empezó la distribución del material de sufragio desde el miércoles 20 de mayo, el cual está constituido por el paquete de útiles (lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar), paquete de instalación (lista de electores, actas electorales, cédulas de sufragio y manuales de instrucciones para miembros de mesa) y el paquete de escrutinio (sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas para la protección de resultados, sobres para impugnación del voto).

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Es importante mencionar que, según el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen 26 338 616 electores hábiles a participar en la jornada de elección de nuevas autoridades del domingo 4 de octubre.

Tras superar esta etapa, podrán solicitar la inscripción de sus postulantes ante los Jurados Electorales Especiales para, de esta manera, empezar definir su participación en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.

Finalmente, según el cronograma electoral, 1 de junio es la fecha máxima de proclamación de resultados de las elecciones primarias. 

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