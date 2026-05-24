Elecciones Regionales y Municipales: Delegados van hoy a las primarias donde elegirán a sus candidatos políticos para el 4 de octubre

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de los comicios regionales y municipales 2026, hoy, domingo 24 de mayo, se realizarán las elecciones primarias, bajo la modalidad de delegados, donde definirán a los candidatos políticos de las organizaciones que representan para el próximo 4 de octubre.

Es importante destacar que, la jornada electoral está prevista a empezar a las 7:00 a. m. con la instalación de las mesas de sufragio, labor que estará a cargo de los miembros de mesa titulares y suplentes, previamente capacitados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En ese sentido, los delegados podrán acudir a votar entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

¿Cómo se desarrollarán las elecciones primarias?

Para la jornada de este domingo 24 de mayo, 41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 23 movimientos regionales, optaron por las elecciones primarias vía modalidad de delegados, tras la elección interna que llevaron a cabo el domingo 17 del mismo mes.

Cada partido, movimiento regional y alianza electoral deberá elegir sus candidatos a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y alcaldes y regidores distritales.

Para continuar con su participación en el proceso electoral, las organizaciones políticas deberán alcanzar el 10 % de votos válidos de los 2 992 delegados electos que acudirán a los 46 locales de votación habilitados por la ONPE, los cuales abarcan 1 064 mesas de sufragio.

Una vez terminado el sufragio, los votos se contabilizarán de manera manual por los miembros de mesa y se elaborarán tres ejemplares del acta electoral destinados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Asimismo, los personeros acreditados tienen el derecho de presenciar la votación y el escrutinio.

🗳️ ¡Hoy se realizan las #EleccionesPrimarias (modalidad delegados) de las #ERM2026!



👉 Los delegados elegidos el pasado domingo 17 de mayo definirán las candidaturas que los representarán en el proceso electoral del 4 de octubre.



Más información ➡️ https://t.co/v3CLmB6sIZ pic.twitter.com/QfcH09Ozqe — ONPE (@ONPE_oficial) May 24, 2026

Para tener en cuenta:

Para su desarrollo, la ONPE empezó la distribución del material de sufragio desde el miércoles 20 de mayo, el cual está constituido por el paquete de útiles (lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar), paquete de instalación (lista de electores, actas electorales, cédulas de sufragio y manuales de instrucciones para miembros de mesa) y el paquete de escrutinio (sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas para la protección de resultados, sobres para impugnación del voto).

Es importante mencionar que, según el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen 26 338 616 electores hábiles a participar en la jornada de elección de nuevas autoridades del domingo 4 de octubre.

Tras superar esta etapa, podrán solicitar la inscripción de sus postulantes ante los Jurados Electorales Especiales para, de esta manera, empezar definir su participación en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.

Finalmente, según el cronograma electoral, 1 de junio es la fecha máxima de proclamación de resultados de las elecciones primarias.