Desvío en Av. Ramiro Prialé: Anuncian rutas alternas a partir del 21 de mayo por obras del bypass Las Torres

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/05/2026
A partir de este jueves 21 de mayo, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y encargada del mantenimiento de la infraestructura vial, implementará un plan de desvío vehicular en las avenidas Ramiro Prialé, Las Torres, Circunvalación y Carapongo.
Las desviación en las vías referidas tendrá una duración aproximada de 30 días y se implementará en el marco de la ejecución de obras complementarias vinculadas al bypass Las Torres, una obra que pretende mejorar la accesibilidad en Lurigancho-Chosica.
Ruta de desvío por bypass Las Torres
Esta primera etapa de desvíos incluirá restricciones parciales y desvíos temporales en diversos tramos de la avenida Ramiro Prialé (en ambos sentidos entre Lima y Chosica), así como en las conexiones que dirigen hacia Cajamarquilla, Carapongo y la Carretera Central.
Según un comunicado difundido por Emape las rutas de desvío son las siguientes:
- De Lima a la Carretera Central: Los vehículos deberán transitar por un carril habilitado en la vía auxiliar temporal implementada en la zona de intervención.
- De la Carretera Central a Lima: Se podrá utilizar el segundo nivel del viaducto Las Torres como vía alterna para conectar con la av. Ramiro Prialé.
- De Chosica a Cajamarquilla: El tránsito vehicular se redirigirá por completo a través de la av. Las Torres.
- De Cajamarquilla a Lima: Los conductores deberán tomar la av. Circunvalación como su ruta alterna.
- De Lima a Cajamarquilla: Se deberá usar un carril auxiliar de la av. Ramiro Prialé hacia la av. Las Torres, continuar por la av. Carapongo, reincorporarse a la av. Ramiro Prialé y retomar la av. Las Torres hacia su destino.
- Tránsito local y acceso a la Carretera Central: Se habilitarán rutas de conexión mediante la av. Carapongo y sus vías adyacentes para asegurar la fluidez de la zona.
- De Lima a Chosica (y viceversa): Podrán circular libremente por el nuevo bypass Las Torres (viaducto del tercer nivel), el cual quedará habilitado de forma permanente.
Cabe destacar que los desvíos y cierres temporales se encuentran actualizados en el aplicativo móvil Waze, permitiendo a los conductores acceder a información en tiempo real a rutas disponibles y tiempos de desplazamiento.
Es así que se aconseja a los conductores y ciudadanos que transitan por la Av. Ramiro Prialé a tomar sus precauciones y conocer las rutas alternas implementadas con el nuevo plan de desvíos.