Desvío en Av. Ramiro Prialé: Anuncian rutas alternas a partir del 21 de mayo por obras del bypass Las Torres

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A partir de este jueves 21 de mayo, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y encargada del mantenimiento de la infraestructura vial, implementará un plan de desvío vehicular en las avenidas Ramiro Prialé, Las Torres, Circunvalación y Carapongo.

Las desviación en las vías referidas tendrá una duración aproximada de 30 días y se implementará en el marco de la ejecución de obras complementarias vinculadas al bypass Las Torres, una obra que pretende mejorar la accesibilidad en Lurigancho-Chosica.

Ruta de desvío por bypass Las Torres

Esta primera etapa de desvíos incluirá restricciones parciales y desvíos temporales en diversos tramos de la avenida Ramiro Prialé (en ambos sentidos entre Lima y Chosica), así como en las conexiones que dirigen hacia Cajamarquilla, Carapongo y la Carretera Central.

Según un comunicado difundido por Emape las rutas de desvío son las siguientes:

De Lima a la Carretera Central: Los vehículos deberán transitar por un carril habilitado en la vía auxiliar temporal implementada en la zona de intervención.

Los vehículos deberán transitar por un carril habilitado en la vía auxiliar temporal implementada en la zona de intervención. De la Carretera Central a Lima: Se podrá utilizar el segundo nivel del viaducto Las Torres como vía alterna para conectar con la av. Ramiro Prialé.

Se podrá utilizar el segundo nivel del viaducto Las Torres como vía alterna para conectar con la av. Ramiro Prialé. De Chosica a Cajamarquilla: El tránsito vehicular se redirigirá por completo a través de la av. Las Torres.

El tránsito vehicular se redirigirá por completo a través de la av. Las Torres. De Cajamarquilla a Lima: Los conductores deberán tomar la av. Circunvalación como su ruta alterna.

Los conductores deberán tomar la av. Circunvalación como su ruta alterna. De Lima a Cajamarquilla: Se deberá usar un carril auxiliar de la av. Ramiro Prialé hacia la av. Las Torres, continuar por la av. Carapongo, reincorporarse a la av. Ramiro Prialé y retomar la av. Las Torres hacia su destino.

Se deberá usar un carril auxiliar de la av. Ramiro Prialé hacia la av. Las Torres, continuar por la av. Carapongo, reincorporarse a la av. Ramiro Prialé y retomar la av. Las Torres hacia su destino. Tránsito local y acceso a la Carretera Central: Se habilitarán rutas de conexión mediante la av. Carapongo y sus vías adyacentes para asegurar la fluidez de la zona.

Se habilitarán rutas de conexión mediante la av. Carapongo y sus vías adyacentes para asegurar la fluidez de la zona. De Lima a Chosica (y viceversa): Podrán circular libremente por el nuevo bypass Las Torres (viaducto del tercer nivel), el cual quedará habilitado de forma permanente.

Plan de desvío vehicular en la Av. Ramiro Prialé y vías contiguas. Foto: MML

Cabe destacar que los desvíos y cierres temporales se encuentran actualizados en el aplicativo móvil Waze, permitiendo a los conductores acceder a información en tiempo real a rutas disponibles y tiempos de desplazamiento.

Es así que se aconseja a los conductores y ciudadanos que transitan por la Av. Ramiro Prialé a tomar sus precauciones y conocer las rutas alternas implementadas con el nuevo plan de desvíos.