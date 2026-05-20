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Desvío en Av. Ramiro Prialé: Anuncian rutas alternas a partir del 21 de mayo por obras del bypass Las Torres

¡Atención, conductor! Emape pondrá en ejecución su plan de desvío vehicular en la Av. Ramiro Prialé y otras rutas contiguas a partir de este jueves 21 de mayo.

Desvíos en la Av. Ramiro Prialé
Desvíos en la Av. Ramiro Prialé Foto: difusión

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/05/2026

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A partir de este jueves 21 de mayo, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y encargada del mantenimiento de la infraestructura vial, implementará un plan de desvío vehicular en las avenidas Ramiro Prialé, Las Torres, Circunvalación y Carapongo. 

Las desviación en las vías referidas tendrá una duración aproximada de 30 días y se implementará  en el marco de la ejecución de obras complementarias vinculadas al bypass Las Torres, una obra que pretende mejorar la accesibilidad en Lurigancho-Chosica.

Ruta de desvío por bypass Las Torres

Esta primera etapa de desvíos incluirá restricciones parciales y desvíos temporales en diversos tramos de la avenida Ramiro Prialé (en ambos sentidos entre Lima y Chosica), así como en las conexiones que dirigen hacia Cajamarquilla, Carapongo y la Carretera Central.

Según un comunicado difundido por Emape las rutas de desvío son las siguientes:

  • De Lima a la Carretera Central: Los vehículos deberán transitar por un carril habilitado en la vía auxiliar temporal implementada en la zona de intervención.
  • De la Carretera Central a Lima: Se podrá utilizar el segundo nivel del viaducto Las Torres como vía alterna para conectar con la av. Ramiro Prialé.
  • De Chosica a Cajamarquilla: El tránsito vehicular se redirigirá por completo a través de la av. Las Torres.
  • De Cajamarquilla a Lima: Los conductores deberán tomar la av. Circunvalación como su ruta alterna.
  • De Lima a Cajamarquilla: Se deberá usar un carril auxiliar de la av. Ramiro Prialé hacia la av. Las Torres, continuar por la av. Carapongo, reincorporarse a la av. Ramiro Prialé y retomar la av. Las Torres hacia su destino.
  • Tránsito local y acceso a la Carretera Central: Se habilitarán rutas de conexión mediante la av. Carapongo y sus vías adyacentes para asegurar la fluidez de la zona.
  • De Lima a Chosica (y viceversa): Podrán circular libremente por el nuevo bypass Las Torres (viaducto del tercer nivel), el cual quedará habilitado de forma permanente.

Plan de desvío vehicular en la Av. Ramiro Prialé y vías contiguas. Foto: MML
Plan de desvío vehicular en la Av. Ramiro Prialé y vías contiguas. Foto: MML

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Cabe destacar que los desvíos y cierres temporales se encuentran actualizados en el aplicativo móvil Waze, permitiendo a los conductores acceder a información en tiempo real a rutas disponibles y tiempos de desplazamiento.

Es así que se aconseja a los conductores y ciudadanos que transitan por la Av. Ramiro Prialé a tomar sus precauciones y conocer las rutas alternas implementadas con el nuevo plan de desvíos.

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