Elecciones 2026: ¿Dónde votar en la segunda vuelta? Consulta AQUÍ tu local de votación

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

¿Tu local de votación cambió? La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la reubicación de mesas de sufragio en distintos distritos de Lima Metropolitana de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026, por lo cual, es ideal revisar dónde te tocará votar este 7 de junio.

ONPE reubica mesas de votación en Lima

La ONPE precisó que con el objetivo de garantizar condiciones más adecuadas y seguras para el desarrollo de la segunda vuelta electoral, se dispuso reubicar las 136 mesas de sufragio que funcionaron en parques de Jesús María, Lince y Miraflores durante la primera vuelta. La medida fue adoptada tras una recomendación de las Fuerzas Armadas.

Es así como si te tocó votar en un espacio abierto ubicado en esos tres distritos, toma en cuenta la siguiente información:

Jesús María

Si votaste en: Parque Cáceres (Av. Cuba Cdra. 6), ahora sufragarás en: IEP Saco Oliveros (Av. Cuba 531- 543).

Lince

Si sufragaste en: Parque Gran Mariscal Ramón Castilla (Jr. Joaquín Bernal Cuadra 7), ahora votarás en: CE Parroquial Santa Rosa de Lima (Calle Almirante Guisse 2150).

(Jr. Joaquín Bernal Cuadra 7), ahora votarás en: (Calle Almirante Guisse 2150). Si votaste en: Parque del Bombero (Av. César Canevaro 1400), ahora sufragarás en: IE 1057 José Baquijano y Carrillo (Jr. Manuel Gómez 651).

(Av. César Canevaro 1400), ahora sufragarás en: (Jr. Manuel Gómez 651). Si sufragaste en: Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo (Av. Juan Pardo de Zela 500) ahora te corresponde en: IE 1059 María Inmaculada (Av. Militar 1862).

(Av. Juan Pardo de Zela 500) ahora te corresponde en: (Av. Militar 1862). Si votaste en: Parque Santos Dumont (Calle Los Tulipanes 200), ahora te tocará en: IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio (Av. Prol. Iquitos 2139).

Miraflores

Si votaste en: Boulevard Tarata (Av. José Larco Cdra. 6), ahora deberás ir a: IE 7003 Manuel Fernando Bonilla (Calle Manuel Bonilla 282).

(Av. José Larco Cdra. 6), ahora deberás ir a: (Calle Manuel Bonilla 282). Si sufragaste en: Parque Miguel Grau (Malecón de la Marina s/n), ahora te toca en: IE 7008 Scipión E. Llona (Calle Enrique Palacios s/n).

(Malecón de la Marina s/n), ahora te toca en: (Calle Enrique Palacios s/n). Si votaste en: Parque Tradiciones Peruanas (Av. Casimiro Ulloa s/n), ahora sufragarás en: IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376).

(Av. Casimiro Ulloa s/n), ahora sufragarás en: (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376). Si votaste en: Parque Ramón Castilla (Calle Pedro Venturo s/n), ahora votarás en: IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376).

(Calle Pedro Venturo s/n), ahora votarás en: (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376). Si votaste en: Parque John F. Kennedy (Av. Diagonal s/n), ahora votarás en: IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria (Calle 15 de Enero 330).

Segunda vuelta electoral: Conoce tu local de votación

El organismo electoral también precisó que se han modificado ocho locales de sufragio en San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar debido a que los propietarios se negaron a volver a ceder su local el 7 de junio, fecha que se tiene prevista para los comicios. En ese marco, la ONPE recomienda a los electores revisar desde ya dónde votarán.

Para ello, para verificar si tu local de votación varió y te toca sufragar en otro lugar, puedes ingresar al siguiente LINK oficial de la ONPE para tu consulta electoral y seguir estos sencillos pasos:

Al ingresar a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio deberás colocar tu número de DNI. Clic en consultar. Una vez digitado el número, el sistema te indicará el centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio. También podrás saber si fuiste elegido miembro de mesa.

ONPE habilita link para conocer local de votación.

Es así que ante la posibilidad de que la ONPE haya tenido que modificar tu local de votación, se recomienda confirmar con anticipación dónde te tocará votar en esta segunda vuelta de Elecciones 2026 el 7 de junio, ingresando al portal oficial del organismo electoral.