Pedro Francke asegura que no conoce a Antauro Humala: "No ayuda al país, suelta ideas absurdas y violentas"

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, visitó los estudios de Exitosa este lunes 25 de mayo para desglosar lo que fue el primer debate de cara a la segunda vuelta. El popular economista fue consultado sobre diversos temas de plan de gobierno que respalda y también sobre la presencia de Antauro Humala.

Presencia de Antauro Humala le hace daño al país

Como se sabe, el responsable del 'Andahuaylazo' ha sido una presencia recurrente durante la campaña de la primera vuelta de Roberto Sánchez. Sin embargo, ahora el candidato aseguró que solo es un allegado a su partido político y no tendrá injerencia alguna en un eventual gobierno suyo.

Precisamente, Pedro Francke reveló una postura personal parecida asegurando, en primer lugar, que no conocer a Antauro Humala y que nunca se lo ha cruzado en las reuniones técnicas que ha sostenido dentro de Juntos por el Perú. Eso sí, el economista señaló que en caso de cruzárselo le pedirá que se vaya a descansar y se aleje de la política.

"No lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, pero si lo veo un día le diré que se vaya a su casa tranquilo", indicó en diálogo con Nicolás Lúcar.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Pedro Francke, señaló que no conoce personalmente a Antauro Humala y criticó sus planteamientos, calificándolos de ideas "locas, absurdas y violentas" que no contribuyen al... pic.twitter.com/0wCkGUn4Pr — Exitosa Noticias (@exitosape) May 25, 2026

Luego de ello, Francke Ballvé dejó en claro que la presencia del etnocacerista en la política no ayuda a nadie y especialmente al país. Además, precisó que sus ideas no aportan en nada al carecer de base y contar con altos niveles de violencia.

"No ayuda a nadie, a mi juicio no ayuda al país. Antauro suelta idea erráticas, locas, absurdas, violentas que me parece al Perú no le hace ningún favor", añadió.

Se quiere crear confusión

Esta versión ha sido compartida por el propio Roberto Sánchez durante una entrevista a Exitosa el pasado 21 de mayo. Ahí, el postulante al sillón presidencial dejó en claro que las declaraciones del hermano de Ollanta solo responden a él y nadie más que él ya que no integrará en Ejecutivo en caso de llegar a Palacio de Gobierno.

"Son sus declaraciones, su trayectoria, sus palabras y, por más que no representan, ni forman parte ni del programa político de Juntos Por el Perú ni del tezón democrático del partido, lo hemos dicho en todos los idiomas, se insiste reiteradamente con un fin de crear confusión", contó aquella vez.

Con ello, Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, aseguró que no conoce a Antauro Humala y dejó en claro que sus ideas no ayudan al país.