Pedro Francke defiende propuesta de Roberto Sánchez para aumentar el sueldo mínimo: "Es realista"

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, salió en defensa de la propuesta planteada por Roberto Sánchez para incrementar el sueldo mínimo en el Perú, y aseguró que se trata de una medida posible y necesaria frente al aumento del costo de vida que afecta a miles de familias peruanas.

Durante una entrevista con Exitosa, el integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Pedro Francke, respondió a las dudas sobre si la propuesta de elevar el sueldo mínimo a S/1.500 en una primera etapa era realmente viable para el país y para el sector empresarial.

"En el Perú tenemos...50 años de experiencia del salario mínimo y hace 30 años que yo oigo a las mismas personas diciendo, si elevan el salario mínimo esto va a ser un desastre, no va a haber empleo, las empresas van a quebrar, y no ha pasado nunca", manifestó.

Francke recuerda antecedentes de incrementos salariales

El economista señaló que no sería la primera vez que en el Perú se aplica un incremento importante del sueldo mínimo y recordó que incluso gobiernos anteriores adoptaron decisiones similares sin que ello desencadenara una crisis económica.

"Pedro Pablo Kuczynski, que es un presidente de derecha pro-empresarial que hizo, subió el salario mínimo significativamente, creo como en 200 soles o 300 soles, él mismo. Entonces todo el mundo tiene salarios mínimos, todo el mundo", expresó Francke durante la entrevista.

Con ello, buscó reforzar la idea de que el salario mínimo es una herramienta ampliamente utilizada en distintos países y que su actualización responde a necesidades económicas y sociales.

Costo de vida como argumento central

Francke remarcó que uno de los factores que respaldan esta propuesta es el fuerte incremento de precios que golpea la economía familiar, especialmente en combustibles, transporte y alimentos básicos.

"Nuestro salario mínimo está entre los más bajos de América Latina, y a nosotros nos preocupa que estos últimos meses, con el alza de la gasolina, del diésel, y del gas, los costos para las familias han subido, los precios de los alimentos en los mercados han subido, el costo del pasaje ha subido", sostuvo.

Asimismo, indicó que Juntos por el Perú plantea mecanismos complementarios para aliviar el impacto económico en la población, como el uso del fondo de estabilización de precios de combustibles.

En ese sentido, Pedro Francke defendió la propuesta de Roberto Sánchez como una medida que, según afirmó, busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y responder al encarecimiento de la vida, insistiendo en que el debate debe centrarse en la viabilidad económica y en el bienestar de las familias peruanas.