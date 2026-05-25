Papa León XIV presentó su primera encíclica "Magnifica Humanitas": "La IA tiene que ser desarmada"

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV presentó este lunes su encíclica titulada 'Magnifica Humanitas" la cual se encuentra centrada en defender la dignidad humana ante los avances de la Inteligencia Artificial (IA).

La primera encíclica de León XIV "Magnifica Humanitas"

Hoy, lunes 25 de mayo, en el aula del Sínodo, localizada dentro del complejo Pablo VI del Vaticano, el sumo pontífice dio a conocer este compendio de importantes documentos oficiales escritos en latín dedicado a "la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial".

Recordemos que, el pasado 15 de mayo, fue firmada por León XIV en el marco del 135 aniversario de Rerum Novarum, de León XIII. Ahora, la presentación ha congregado a las máximas autoridades de la Iglesia y a destacados expertos tecnológicos internacionales.

En ese sentido, entre los ponentes destacaron el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe al igual que el cardenal Michal Czerny, quien está al frente del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Adicionalmente, también estuvieron presentes, a fin de aportar su visión tecnológica y académica, la teóloga Anna Rowlands, de la Universidad de Douham (Inglaterra), Christopher Olah, cofundador de la empresa estadounidense Anthropic y experto en la intepretabilidad de la Inteligencia Artificial y la docente de Teología Política en California, Leocadie Lushombo.

"La IA tiene que ser desarmada"

El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha sido encargado de la presentación del acto en la previa de la proyección de un video en el que se unía 'Rerum Novarum' con 'Magnifica Humanitas'. Tras ello el papa León XIV brindó un breve, pero directo discurso.

"Puede afectar la vida de la gente por lo tanto tiene que estar acompañado por debate moral adecuado y el control público por la dignidad de la familia humana. La inteligencia artifical tiene que ser desarmada, liberada de esa lógica que quiere convertirla en un instrumento de dominación, de exclusión y de muerte", señaló la máxima autoridad de El Vaticano

🗣️En su primera encíclica, el papa León XIV ha hablado sobre la protección de los humanos ante la IA: "Al igual que la energía nuclear, tiene que estar al servicio de todos, del bien común. Las decisiones sobre la tecnología no han de ser separadas nunca de la conciencia y la... pic.twitter.com/xD3Tg7NnKs — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 25, 2026

Añadió que "al igual que la energía nuclear, tiene que estar al servicio de todos, del bien común". Además, sostuvo que las decisiones sobre la tecnología "nunca debe ser separadas de la conciencia y responsabilidad". "Sigamos despiertos, vigiantes, eso es necesario", subrayó León XIV.

Como vemos, este lunes. 25 de mayo, el papa León XIV presentó este lunes su primera encíclica que lleva por nombre "Magnifica Humanitas", texto escrito en latín en el que defiende la dignidad huamana frente a los avances de la Inteligencia Artificial (IA).