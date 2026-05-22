Congresista Kelly Portalatino renuncia a Perú Libre: "No existe espacio para discrepancias"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Kelly Portalatino sorprendió esta tarde del viernes al anunciar su renuncia irrevocable al partido Perú Libre, agrupación con la que llegó al Parlamento en 2021. El oficio, que fue compartido a través de sus redes, marca el cierre de una etapa política en la que Portalatino se convirtió en una de las voces más visibles de la agrupación en temas de salud y programas sociales.

El mensaje de despedida

En su carta, Portalatino agradeció la oportunidad de haber formado parte de Perú Libre y de haber ejercido funciones parlamentarias. Subrayó que su decisión obedece a motivos personales y que se trataría de una renuncia definitiva. En un mensaje público, añadió que el Perú atraviesa un momento crítico y que es necesario apostar por la "unidad frente a amenazas que ponen en riesgo a las organizaciones sociales".

Cabe recordar que Portalatino intentó dar un salto político en las últimas elecciones, postulando al Senado con el número 10 por Perú Libre, aunque no logró ser elegida. Su salida se produce en el último año del actual Congreso y a pocos días de la segunda vuelta electoral, en un contexto de constantes reconfiguraciones parlamentarias, donde varias bancadas han perdido integrantes por diferencias internas o movimientos estratégicos.

Culminando una etapa con la organización política Perú Libre que me permitió ser congresista de la republica. Siempre agradecida con la oportunidad. pic.twitter.com/qX9ozYOy20 — kelly portalatino (@kellyportalati2) May 22, 2026

La renuncia debilita aún más a la bancada de Vladimir Cerrón, que ya ha enfrentado múltiples bajas desde el inicio del periodo legislativo. Portalatino había tenido protagonismo constante en debates sobre salud pública (debido a su profesión) y fue una de las congresistas que pidió la renuncia de Dina Boluarte. Su salida deja un vacío en ese frente y refleja las tensiones internas que atraviesa el partido.

¿Discrepancias en el partido?

Aunque no ha confirmado sus próximos pasos, analistas señalan que podría acercarse a Juntos por el Perú, partido con el que comparte afinidades ideológicas y que busca consolidar alianzas de cara a las elecciones. La idea se ve reforzada por su propio mensaje, donde asegura que "no existe espacio para discrepancias entre sectores sociales, frente a una oposición que todos identificamos".

Es preciso recordar que, desde finales de abril, Perú Libre comenzó a evaluar su apoyo a la candidatura de Roberto Sánchez en el balotaje. El congresista de la misma bancada, Américo Gonza, señalaba en Exitosa que el partido aún no definía dicho apoyo, pero que desde su posición criticaba inconsistencias en el discurso del candidato.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, señaló que el partido no ha tenido un acuerdo para definir el respaldo a Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta. Indicó que él ha copiado su ideario, que es una persona... pic.twitter.com/IV0fwpSbr0 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 30, 2026

La renuncia de Kelly Portalatino a Perú Libre refleja así, una vez más, un Parlamento marcado por la volatilidad política. Su salida no solo debilita a la agrupación de Cerrón, también abre interrogantes sobre su futuro y el rol que jugará en el último tramo del Congreso. En un escenario de crisis y reacomodos, su decisión refleja también la dificultad de mantener cohesión partidaria y anticipa nuevas alianzas en el tablero político nacional.