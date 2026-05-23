Tragedia tras explosión en mina: Reportan más de 80 muertos y centenar de heridos

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia se registró en una mina de carbón: una explosión por una acumulación de gas dejó más de 80 muertos y varios heridos, según reporte preliminar. Las autoridades investigan el incidente.

Explosión en mina de carbón dejó varias víctimas

De acuerdo a los últimos reportes, el accidente ocurrió en la mina de carbón Liushenyu, en la provincia china de Shanxi, en la noche del último viernes 22 de mayo. El hecho fue calificado como el "peor desastre minero" desde 2009.

La agencia oficial Xinhua precisó que el siniestro ocurrió cuando alrededor de 247 personas se encontraban dentro de la mina trabajando como de costumbre hasta que de pronto, por razones desconocidas, una fuerte explosión se registró en el interior del socavón, lo que dejó no solo daños materiales, sino varias víctimas.

El fuerte estruendo, aparentemente, por acumulación de gas, dejó hasta el cierre de esta nota en la mañana del 23 de mayo, al menos 90 fallecidos y más de 120 personas hospitalizadas. Asimismo, las autoridades que se desplazaron hasta la zona de la emergencia señalaron a medios locales que nueve mineros seguían desaparecidos.

Testimonio de superviviente de la explosión

Un superviviente de la tragedia en China, identificado como Wang Yong, describió a la cadena estatal CCTV cómo logró escapar entre una "nube de humo" con olor a azufre.

"Entonces olí algo como azufre, como cuando hay una voladura. Vi a gente ahogada por el humo. Yo también me desmayé. Después de estar tumbado más de una hora, me desperté solo, desperté también a la gente que tenía al lado y salimos de la mina", expresó.

En el marco de las diligencias y tras llevar a los heridos a hospitales cercanos, las autoridades locales de gestión de emergencias expresaron que la causa de las muertes fue el elevado nivel de monóxido de carbono.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, pidió a los equipos de rescate que no se escatimaran esfuerzos para atender a los lesionados por la explosión en la mina y buscar supervivientes. Asimismo, solicitó al gobierno que investigara la causa de la tragedia y que los responsables rindieran cuentas ante la justicia.

Presidente de China se pronuncia tras la tragedia en mina

El presidente de China también señaló que las personas responsables de la empresa involucrada en el accidente minero "han sido puestas bajo control", citando a la oficina local de gestión de emergencias.

Es así como se reportó que una explosión en la mina de carbón Liushenyu en China dejó al menos 90 muertos y centenar de heridos. Las autoridades investigan las causas exactas de la tragedia que se dio el viernes 22 de mayo.