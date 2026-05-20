Joven acaba con la vida de TODA su familia: "Me obligaban a trabajar como si uno no sintiera cansancio"

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una escena de horror sacude las redes tras el asesinato de 10 personas dentro de un rancho familiar. El crimen, que ha generado conmoción nacional, tiene como principal sospechoso a un joven identificado como José Alfredo T.

El joven habría atacado a varios integrantes de su propia familia, incluyendo a menores de edad y una bebé de apenas un mes de nacida. El caso ha cobrado notoriedad luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que el señalado intenta justificar lo ocurrido con una polémica declaración.

Joven acribilló a todos sus familiares

La madrugada del domingo 17 de mayo quedó marcada por el horror. Vecinos de la comunidad de Texcalapa alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego alrededor de la 1:55 a.m. Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, encontraron una verdadera masacre.

Según reportes difundidos por medios mexicanos, el ataque ocurrió dentro de un rancho familiar, donde las víctimas fueron halladas sin vida en medio de una escena descrita como devastadora por las autoridades. Entre los fallecidos figuran adultos, niños y una bebé, lo que ha incrementado la indignación pública ante la brutalidad del hecho.

El video que convirtió a José Alfredo en sospechoso

A través de un polémico video difundido en medios mexicanos, el propio José Alfredo aparece hablando de su pasado y responsabilizando directamente a sus padres de sus adicciones y del infierno que vive.

"Me obligaban a trabajar como si uno no sintiera cansancio. Muchos me vieron que andaba yo perdido en la droga, en el cristal, la cocaína, en el alcohol. Y no fue porque yo lo quise, sino que era mucho, mucho trabajo lo que a mí me ponían a hacer y desgraciadamente yo tuve que tomar medidas más allá de lo normal", expresó en el video.

Las autoridades mexicanas investigan si el video fue grabado antes o después del ataque, mientras analizan el contexto familiar y el estado mental del sospechoso. También trascendió que el joven se habría escapado previamente de un centro de rehabilitación, elemento que ahora forma parte de la investigación oficial.

El caso ha causado conmoción en Puebla y en todo México debido al alto número de víctimas y al vínculo familiar entre el presunto atacante y los fallecidos. La presencia de menores de edad entre las víctimas ha convertido este hecho en uno de los episodios más impactantes registrados recientemente en el país.