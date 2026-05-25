País para Todos no respaldará ninguna candidatura en segunda vuelta: "Mantendremos independencia política"

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

País para Todos, organización política que llevó al comediante Carlos Álvarez como candidato presidencial en primera vuelta, señalaron que en la fase electoral definitiva no respaldarán a ninguna de las dos fórmulas presidenciales, encabezadas por Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

País para Todos no apoyará ninguna candidatura

Mediante un comunicado, País para Todos anunció su postura partidaria de cara a la segunda vuelta presidencial, después de haber ocupado el sexto lugar en la primera etapa electoral con el apoyo de más de un millón 326 mil personas a nivel nacional.

Según indica la institución, su decisión de no apoyar a ninguna candidatura se sustenta en el sentir de sus electores, quienes eligieron su propuesta política como una "opción distinta frente a la polarización y los extremos que han dividido al país". En es sentido, señalan:

"En coherencia con esa posición y con el mandato recibido de nuestros electores, el partido ha decidido no asumir una adhesión institucional a ninguna de las candidaturas que participarán en la segunda vuelta electoral", dice en el pronunciamiento", se lee en el comunicado difundido a través de las redes oficiales de la organización.

En su mensaje, la organización enfatiza que cada ciudadanos se encuentra en el derecho de decidir su voto de manera soberana, "sin imposiciones ni presiones políticas". En ese sentido, insta a los partidos a "no imponer decisiones sobre las conciencias de los ciudadanos ni a reemplazar su voluntad".

"País Para Todos mantendrá su independencia política y continuará trabajando por un Perú seguro, con estabilidad, desarrollo y unidad nacional", concluye el pronunciamiento.

Comunicado de País para Todos

Buen Gobierno y Ahora Nación definen su postura

A medida que se aproxima el domingo 7 de junio, las organizaciones políticas que más votos obtuvieron en la primera vuelta expresan su postura política y resuelven dudas acerca de si endosaran a Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.

En el caso del partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos indicó que su partido votará viciado el próximo 7 de junio, un acuerdo al que han llegado tras una "discusión prolongada e intensa" en sus fueros internos.

Mientras tanto, Ahora Nación de Alfonso López Chau anunció su respaldo a la candidatura de Juntos por el Perú, argumentando que un voto viciado únicamente será beneficioso para Fuerza Popular.

En esta oportunidad, País para Todos, organización que albergó entre sus filas al candidato presidencial Carlos Álvarez, asegura que no endosara ninguna candidatura para la segunda vuelta.