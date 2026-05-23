Keiko Fujimori anuncia reforma de ATU y eliminación del sistema de puntos en eventual gobierno

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Para nadie es un secreto que la problemática del transporte particular y público en el país no ha sido resuelto por ninguno de los gobiernos que han pasado por Palacio en los últimos años. Ahora, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales, Keiko Fujimori se ha pronunciado sobre una de sus propuestas principales para afrontar este flagelo.

Reforma de ATU y eliminación de la ley de puntos

La candadita a la presidencia por el partido Fuerza Popular visitó el patio de maniobras de la empresa de transportes conocida como la 50 en San Juan de Lurigancho donde se reunió con decenas de dirigentes de este sector.

La hija de Alberto Fujimori se refirió al problema de la extorsión y sicariato que atraviesan decenas de líneas de transporte urbano, pero también hizo énfasis en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

Según indicó, Keiko Fujimori realizará una reforma completa de la ATU en caso gane las elecciones generales y también aseguró que eliminará la ley de puntos que, según indicó, lo único que hace es perjudicar a los conductores y no capacitarlos para evitar infracciones de tránsito a futuro.

"Comprometerme a hacer una reforma de la ATU y la derogatoria de la ley de puntos. Esta ley genera la muerte civil de los conductores en vez de capacitarlos. Apoyarlos además para que tengan beneficios y fondo de pensiones", indicó.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | Durante una actividad en San Juan de Lurigancho, Keiko Fujimori anunció que, en un eventual gobierno, impulsaría una reforma de la ATU y la derogatoria de la ley de puntos. La lideresa política realizó estas declaraciones mientras recorría la zona y... pic.twitter.com/LLTvkPVhuT — Exitosa Noticias (@exitosape) May 24, 2026

Saluda que se pueda grabar conteo de votos

Hablando estrictamente de las elecciones generales, la lideresa de Fuerza Popular saludó que el Jurado Nacional de Elecciones haya autorizado el hecho de que los persones de su partidos y de Juntos por el Perú puedan grabar el momento en que se hace el escrutinio de votos en diversos centros de votación.

A su parecer, este es un paso positivo para evitar que se presenten las irregularidades ocurridas en la primera vuelta del pasado 12 de abril.

"El hecho de que se pueda transmitir en vivo no fue autorizado. Lo que si fue autorizado es que se pueda grabar el momento del escrutinio. Esta decisión ya es un avance y es muy positivo que tanto los miembros del partidos de Juntos por el Perú, Fuerza Popular y de todos los observadores que estén participando en las elecciones, puedan hacerlo", añadió.

En resumen, Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular, aseguró que reformará la ATU y eliminará la ley de puntos en caso llegue a la presidencia de la República.