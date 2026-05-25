Terror en Chaclacayo: Hallan el cadáver de un hombre con la oreja cercenada en plena Carretera Central

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un macabro hallazgo se dio sobre la mañana de este domingo 24 de mayo en Chaclacayo. Vecinos de que viven sobre el kilómetro 20 de la Carretera Central encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 25 años al lado de la vía.

Hallan muerto a sujeto sin oreja en la Carretera Central

De acuerdo a los lugareños, el cadáver fue hallado con los primeros rayos de luz alertando a toda la zona. De inmediato, agentes de la Policía Nacional del Perú atendieron la emergencia y procedieron a cercar la zona para iniciar con las primeras diligencias.

Luego de ello, el fiscal de turno y efectivos de criminalística del Ministerio Público también se hicieron presentes para apoyar en estas labores. Grande fue la sorpresa de los integrantes de la Fiscalía cuando se percataron que el cuerpo presentaba evidentes signos de violencia y una oreja cercenada.

Además, los primeros policías que investigaron a la víctima reportaron que solo se le encontró en los bolsillos llaves y dinero en efectivo. El hombre no cargaba ningún documento en su poder por lo que no pudo ser identificado por las fuerzas del orden.

Los vecinos señalan que por el lugar donde fue encontrado, el sujeto pudo haber sido atropellado por uno de los vehículos que transitan por esta parte de la Carretera Central debido a la falta de iluminación.

A su vez, efectivos de la Depincri señalan que otro de los móviles sería el asesinato debido a la presencia de múltiples golpes en el rostro. Luego de las primeras diligencias, el cadáver fue trasladado a la Morgue Central de Lima donde se conocerá con exactitud las causas de la muerte de la persona.

Más de 1200 muertes por accidente de tránsito en el 2026

Pese a la ola de violencia que atraviesa el Perú desde hace meses, los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de muertes en el Perú. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística a Informática, en lo que va del 2026 ya se reportan más de 1200 muertes en las pistas de nuestro país.

Una media muy por encima de los años anteriores significando un llamado de atención a las autoridades para que tomen medidas de manera inmediata y enfrentar a esta problemática.

En resumen, el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 fue encontrado en el kilómetro 20 de la Carretera Central con signos de violencia y sin una oreja.