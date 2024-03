Pleno suspende debate de inhabilitación contra María Cordero Jon Tay por problemas técnicos

Una semana más, la congresista María Cordero Jon Tay fue salvada luego de que el Congreso de la República reprogramara el debate de inhabilitación de la parlamentaria suspendida que viene siendo investigada por recortar el sueldo de sus trabajadores.

Las interrupciones para este proceso fueron varias. La primera ocurrió cuando Elvis Vergara solicitó la reprogramación del debate debido a que la acusada no estaba presente. Sin embargo, su pedido fue rechazado con 48 votos en contra.

Posteriormente, los congresistas que se encontraban conectados de manera virtual reportaron problemas técnicos para realizar su votación y marcar su asistencia. Ante esto, la Junta de Portavoces decidió suspender el debate y la decisión fue cuestionada por la congresista Susel Paredes.

"Yo quiero decirles que me encuentro completamente desconcertada porque justo en el momento de votar pasa todo. Primero, se desconfiguran todos los teléfonos, luego el teléfono para votar, no se activaron los micrófonos de ese teléfono. Entonces, no podían votar por el teléfono ni hablar y decir voto a favor o en contra. Primera vez desde que yo soy congresista que pasa una cosa así", mencionó.