Congreso aprueba reglamentos del nuevo sistema bicameral que regirá desde 2026

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría los reglamentos que regirán el funcionamiento del nuevo sistema bicameral a partir del 2026.

Con ello, se dio luz verde a las normas internas que regularán al Congreso bicameral, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en cumplimiento de la Ley 31988, que restablece la bicameralidad en el país.

El reglamento general del Congreso bicameral obtuvo 79 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones.

En tanto, el reglamento de la Cámara de Diputados logró 75 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones, mientras que el del Senado fue aprobado con 75 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones.

La iniciativa legislativa se sustentó en 103 proyectos de ley acumulados, luego de que se presentaran ajustes durante el debate en el hemiciclo.

El presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría García (Fuerza Popular), subrayó que el Congreso actual tiene la legitimidad para aprobar los reglamentos bicamerales que harán posible el funcionamiento del próximo Parlamento.

Hoy aprobamos en el pleno el Reglamento del Congreso Bicameral.

Con un candado presupuestal del 0.6% del presupuesto nacional, límites a las comisiones y criterios de calidad legislativa, garantizamos un Congreso más austero, eficiente y transparente. ✅🇵🇪 pic.twitter.com/aCFpnJb7QX — 🇵🇪 Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) October 24, 2025

Un nuevo modelo legislativo con funciones diferenciadas

Alegría explicó que el nuevo sistema se basa en la asimetría funcional entre ambas cámaras. La Cámara de Diputados tendrá competencias exclusivas en iniciativa legislativa y control político, mientras que el Senado asumirá la revisión de leyes, el control normativo del Ejecutivo y la designación de altos funcionarios.

Según la exposición de motivos, el reglamento del nuevo Congreso parte del análisis del sistema unicameral actual, pero introduce modificaciones estructurales y procedimentales para adaptarse al modelo bicameral.

Entre los principales cambios se incluyen una nueva organización interna, el desarrollo de funciones específicas de los órganos parlamentarios, y la creación de un estatuto parlamentario que regula derechos, deberes, incompatibilidades y sanciones para senadores y diputados.

Asimismo, se establecen procedimientos legislativos diferenciados o comunes, mecanismos de coordinación entre ambas cámaras y los principios rectores que guiarán la interpretación de las normas parlamentarias.

El objetivo, según el documento, es garantizar un funcionamiento eficaz del Congreso bicameral y armonizar sus reglas con la nueva arquitectura institucional.

Posturas divididas durante el debate parlamentario

Durante el debate, Alejandro Cavero (Avanza País) y Luis Aragón (Acción Popular) respaldaron la iniciativa, destacando su aprobación por amplia mayoría y la inclusión de un límite presupuestal para el funcionamiento de las futuras cámaras.

Por otro lado, Ruth Luque (Bloque Democrático de Pueblos) cuestionó la permanencia del principio de inviolabilidad del recinto parlamentario y la falta de reformas en la Comisión de Ética, mientras que Silvana Robles (Bloque Socialista) rechazó la eliminación de la Comisión de Pueblos Andinos, al considerar que afecta la representación de los pueblos originarios.

También participaron en el debate Edwin Martínez (AP), Patricia Juárez (FP), Guido Bellido (PP), entre otros legisladores.

Finalmente, se detalló que el Reglamento del Congreso de la República contará con 153 artículos y disposiciones complementarias, mientras que el de la Cámara de Diputados tendrá 197 artículos y el del Senado, 204 artículos, consolidando así el marco normativo que guiará la transición hacia el sistema bicameral en 2026.