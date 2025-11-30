Premier Ernesto Álvarez: "Ministerio Público evita la impunidad tras condenar a Martín Vizcarra y Pedro Castillo"

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez reveló su postura y la del Ejecutivo respecto al accionar del Poder Judicial y el Ministerio Público ante las recientes condenas a prisión dictadas contra los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

Afirma que el PJ no ha cedido ante presiones políticas

Mientras que Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión por corrupción el pasado 26 de noviembre, Castillo también fue condenado, al día siguiente, a 11 años de cárcel por rebelión. En ese sentido, el premier lamentó que el Perú tenga cuatro expresidentes en Barbadillo.

"Lamento que en un país como el nuestro que exige desarrollo y estabilidad, credibilidad y confianza a los ciudadanos, tengamos a un número sorprendente de expresidentes elegidos por el pueblo en la cárcel, o procesados o condenados", señaló.

Por otro lado, sin embargo, Álvarez resaltó que el PJ y la Fiscalía actúen de manera independiente y sin dejarse llevar por presiones políticas al no vacilar en castigar los delitos de los exmandatarios.

"A pesar de que estas personas tienen un cierto nivel de poder político, el Poder Judicial ha logrado obtener sentencias. Y eso habla de que tenemos un PJ o un Ministerio Público con muchos defectos, pero que, al final de cuentas, cumple su rol evitando la impunidad", afirmó el premier.

Además, el jefe de Gabinete aseguró que la impunidad hacia expresidentes y otros funcionarios públicos es lo que más provoca indignación en la población. "Porque el ciudadano común trabaja, paga sus impuestos y necesita tener la confianza de que el que dilinque, paga las consecuencias", agregó.

Sobre el salvoconducto a Betssy Chávez

Respecto a la expremier Betssy Chávez, también condenada a prisión por el delito de conspiración para la rebelión durante el intento de golpe de Estado por parte de Castillo en 2022, aseguró que su asilo político ha despertado un rechazo masivo.

"En realidad va contra el sentido común el hecho de que personas se libre, por mecanismos de carácter diplomática que mucha gente común no tiene por qué entender, de la consecuencia de sus actos", sostuvo.

En ese sentido, Álvarez informó que el canciller Hugo de Zela, quien recientemente obtuvo la aprobación del Congreso para viajar a la OEA, ha diseñado una estrategia para pedir que se modifique la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático.

"Ha diseñado una estrategia para solicitar la modificación o adaptación de la realidad de estos convenios internacionales para que no constituyan un elemento de impunidad de aquellas personas que han sido procesadas o condenadas ante jueces de manera regular", precisó.

