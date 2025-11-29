RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Operación ilegal

Bus donde falleció hincha de Palmeiras operó bajo la ilegalidad: "Jamás debieron darle la autorización"

El presidente de Proturismo, Tito Alegría, expuso las deficiencias e incumplimiento que cometió la empresa que brindaba el servicio de 'Mirabus' tras el fallecimiento del hincha de Palmeiras.

Mirabus incumplió normas operativas
Mirabus incumplió normas operativas (Composición Exitosa)

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/11/2025

En entrevista con Exitosa, el presidente de Proturismo, Tito Alegría, pidió explicaciones a los dueños de la empresa Solbus, cuyos titulares tienen que informar cómo un bus inhabilitado continúa operando. 

Superó capacidad operativa anual

Tras el impacto del bus de turismo 'Mirabus' contra la estructura del puente Bajada de Baños en Barranco, un ciudadano brasileño, hincha del equipo de fútbol Palmeiras, falleció tras el accidente.

El hecho que ocurrió el pasado 28 de noviembre, evidenciaría la falta de fiscalización que se da a las empresas de transporte. En el caso del 'Mirabus' , cuyas operaciones se dan en los distritos de Miraflores y el Centro de Lima, contaría con un monopolio basado en la ilegalidad, según expuso el presidente de Proturismo.

Como indica Alegría, no se están cumpliendo con las normas técnicas que se emitió en el 2019 luego de un accidente similar con un hincha canadiense.

"Los buses de turismo tienen capacidad de operar hasta 10 años, si uno presenta unos documentos de mantenimiento puede llegar hasta 12 años, este bus va a cumplir 17 años. Jamás debieron darle la autorización", expuso.

Lee también

Alegría indicó que el precedente de tal año involucra a ambos dueños de la empresa de transporte donde la Policía Nacional del Perú (PNP) pudo certificar por pericia que uno de los buses "había sido cortado artesanalmente" para tener más espacio. 

Solicita explicaciones a dueños de empresa de bus

Tal como informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) el bus que realizaba el servicio turístico no contaba con permiso para circular y el conductor estaba inhabilitado para ese tipo de servicios.

Lee también

Por tal razón, Alegría solicita a la empresa Solbus que responda judicialmente cómo ha mantenido sus operaciones logísticas y de servicio durante tantos años. 

"Buses que cuestan S/6500, nos deberían dar el dato de esa fábrica que vas con S/6500 y tienes un bus de dos pisos, más barato que una refrigeradora".

En ese sentido, el presidente de Proturismo solicitó que la Fiscalía actúe de inmediato en los centros de inspecciones técnicas vehiculares ante un aparente incumplimiento de una adecuada fiscalización. "Nadie fiscaliza"

"Esta empresa opera bajo un esquema sistemático de ilegalidad", precisó. Por tal razón, las dueñas de la empresa deberán responder legal y judicialmente por tales operaciones sin cumplir con las normas establecidas.

Tras el lamentable accidente que dejó una víctima mortal, la empresa que maneja el servicio 'Mirabus' deberá responder por las faltas técnicas y de servicio por continuar sus operaciones sin contar con los certificados debidos.

