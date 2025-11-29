Vicente Tiburcio sobre el control en frontera con Chile: "La PNP va a trabajar de forma conjunta con las FF. AA."

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que la presencia de los efectivos de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas en la frontera con Chile se dará de manera permanente y conjunta.

Ministro del Interior en Tacna

Tiburcio indicó ello tras el pedido del Gobierno Regional de dicho lugar para declarar en emergencia la frontera de las provincias de Tarata y Tacna. El titular del Mininter tiene el objetivo de coordinar con las autoridades, así como verificar los puntos que deben protegerse.

"Hemos hecho el recorrido el día de ayer, hoy día también, temprano, por toda la zona fronteriza, hemos establecido los lugares de patrullaje y los puntos que vamos a establecer fijos con permanencia. (...) Vamos a ser firmes en nuestra zona fronteriza para poder desarrollar el trabajo que se ha establecido", explicó.

Asimismo, señaló que de acuerdo al decreto supremo que declara en emergencia la frontera, se tiene un Comando de Coordinación Cooperativo Unificado, al mando del jefe de la Región Policial de Tacna que recibirá apoyo de las Fuerzas Armadas.

"La patrullas de las Fuerzas Armadas se integran de apoyo, entonces la policía va a trabajar de forma conjunta con el personal de las Fuerzas Armadas. (...) En este momento se tienen 50 efectivos [militares] y en el transcurso de esta semana van a sumar 50 más y también de parte de la policía vamos a incrementar con más efectivos, hoy estamos con 100 efectivos policiales presentes", especificó.

Es con este personal que se realizarán patrullajes con vehículos de la PNP, las FF. AA. y el Gore Tacna en los puntos de Santa Rosa y Bolognesi, en donde se establecerán puntos de control fijos. Además, informó que el Ministro de Relaciones Exteriores tendrá una reunión con las autoridades de Chile para coordinar trabajos conjuntos.

"En la parte de Santa Rosa tenemos 8 kilómetros y en la otra parte [Bolognesi] tenemos 15 kilómetros de recorrido que vamos a poder hacer el trabajo con todas las fuerzas", agregó.

Gobierno propone reformas constitucionales

Durante su visita Tumbes, una de las regiones fronterizas, el presidente José Jerí dio a conocer que el Ejecutivo planteará dos reformas constitucionales con el fin de enfrentar el abandono del Estado de las fronteras. Entre estas, está transferir el control fronterizo a las FF. AA. y se busca eliminar la restricción de inversión extranjera en los 50 km en frontera.

"En el Congreso de la República hay una iniciativa que está pendiente de ser analizada en la Comisión de Constitución por el cuál se modifica la Constitución del Perú y se encarga el resguardo de las fronteras, ya no a la policía sino a las Fuerzas Armadas. Nosotros como Ejecutivo vamos a solicitar que el Congreso priorice el debate en la Comisión de Constitución", detalló.

Es así como el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que la PNP y las FF. AA. trabajarán en conjunto en el control de la frontera con Chile en medio de la problemática migratoria.