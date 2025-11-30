Cierre en la Costa Verde por Juegos Bolivarianos: horarios, fechas y plan de desvíos

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A tomar precaución! La Municipalidad de Lima anunció nuevos cierres en la Costa Verde hasta el sábado 6 de diciembre, como parte de la realización de tres competencias deportivas de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Esta vía estará imposibilitada para el tránsito de vehículos, y para evitar la mayor molestia posible en los conductores, ha sido habilitado un plan de desvío vehicular de acuerdo a las competencias. Conócelo en la siguiente nota.

Del 2 al 3 de diciembre

Desde el martes 2 de diciembre, se dispondrá el cierre de la Costa Verde desde las 11:30 p.m. hasta el 3 de diciembre a la 1 p.m por la Triatlón. El desvío de norte a sur empezará por Armendáriz, El Sol, San Martín y José Olaya.

En dirección de sur a norte, la ruta alterna comenzará por Mariscal Nieto y seguirá por las avenidas Alejandro Iglesias, Chorrillos, Miguel Grau, Reducto y bajada Armendáriz.

Plan de desvíos del 2 al 3 de diciembre por la Triatlón.

Del 4 al 5 de diciembre

En el caso de la competencia de ciclismo, el cierre de la Costa Verde será en su totalidad desde el jueves 4 de diciembre a las 11:30 p.m. hasta la 1 p.m. del 5 de diciembre.

El desvío vehicular establecido por la Municipalidad de Lima dispone que, de norte a sur, los vehículos deberán circular por las avenidas Costanera, Bertolotto, Armandáriz, San Martín y José Olaya.

En sentido de sur a norte, los conductores podrán recorrer las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz.

Plan de desvíos del 4 al 5 de diciembre por competencia de ciclismo.

Del 5 al 6 de diciembre

El próximo 5 de diciembre se cerrará esta vía desde las 11:30 p.m. hasta la 1 p.m. del sábado 6 de diciembre debido a la realización de otra edición de marcha atlética.

El desvío establecido de norte a sur será desde bajada Armendáriz, recorriendo las avenidas Grau, El Sol, Prolongación San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos y José Olaya, para salir hasta el Malecón Grau.

En sentido de sur a norte, los vehículos deberán dirigirse por la avenida Malecón Grau.

Los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 cuentan con la participación de alrededor de 4 000 atletas y 1 600 oficiales, en 44 deportes y 65 disciplinas deportivas, de diferentes países de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, llevándose a cabo desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre

La Costa Verde estará cerrada hasta el 6 de diciembre como parte de las competencias deportivas de ciclismo, triatlón y marcha atlética que se llevarán a cabo como parte de los Juegos Bolivarianos 2025.