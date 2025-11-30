Caso Betssy Chávez: Autorizan viaje del canciller a la OEA para sustentar posición del Perú sobre asilo diplomático

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú autorizó la salida del país del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, a los Estados Unidos a fin de sostener una serie de reuniones ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.

De acuerdo con la Resolución Suprema N.º 271-2025-PCM, el canciller peruano estará fuera el territorio nacional entre el 2 y el 6 de diciembre de 2025, de conformidad con el Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Expondrá posición peruana sobe la figura del asilo diplomático

Desde que la ex primera ministra Betssy Chávez se asilara en la Embajada de México en Lima, el Poder Ejecutivo mostró su rechazo a que el Estado le entregue el salvoconducto para que pueda partir al país que preside Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, a mediados de noviembre, de Zela anunció que viajaría a Estados Unidos en diciembre para exponer la posición peruana sobre esta figura ante el Consejo Permanente del OEA, a fin de evaluar si la Convención de Caracas de1954 sigue acorde con la realidad actual, la cual se realizará el 3 de diciembre.

🚨 En CNN en Español, el canciller Hugo de Zela anunció que viajará a Washington a inicios de diciembre para presentar la propuesta peruana sobre el salvoconducto y solicitar que se atienda con carácter de urgencia. Explicó, además, que la postergación permitirá consultar con... pic.twitter.com/ruCFCmLyvQ — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 18, 2025

Como se recuerda, Chávez Chino busca salir del país con el objetivo de evadir la sentencia impuesta por el Poder Judicial de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión, en calidad de coautora, por el caso 'golpe de Estado'. En la previa, había acusado de "persecución política" por parte de la justicia peruana.

Otros temas de agenda

De acuerdo con la resolución, el titular de Relaciones Exteriores sostendrá reuniones con los representantes del Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientadas a impulsar oportunidades de inversión y cooperación, las cuales se realizarán el 4 de diciembre.

Al día siguiente, Hugo de Zela tendrá una reunión de trabajo con el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, para abordar asuntos prioritarios de la agenda hemisférica vinculados al asilo diplomático y al funcionamiento del Sistema Interamericano.

Así como, para continuar fortaleciendo la asociación estratégica con dicho país y estrechar la cooperación en materias de mutuo interés como la seguridad, la defensa, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la promoción de inversiones estratégicas.

Finalmente, el viaje del canciller tendrá un costo total de 1 760.00 dólares y su reemplazo en el cargo estará cubierto por el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda.