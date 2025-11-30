Competencias deportivas: Congreso aprueba dictamen contra fraude y manipulación de resultados

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó el dictamen de ley que propone la incorporación del delito de fraude o manipulación de resultados en competencias deportivas oficiales al Código Penal.

Pena de hasta ocho años en el deporte

El dictamen proviene de los proyectos de ley 6487/2023-CR, 9543/2024-CR, 9556/2024-CR, 10925/2024-CR y 11297/2025-CR e incorpora el Decreto Legislativo 635, que establece una pena privativa de libertad no menor a cuatro ni mayor a ocho años, además de inhabilitación deportiva, cuando:

"La conducta sea cometida por un deportista, personal administrativo o deportivo, entrenador, árbitro, agente o representante de deportistas, personal médico, dirigente de un club deportivo, liga o federación deportiva u otra persona que tenga participación o influencia directa o indirecta en la actividad, evento o competición", indica el documento.

Fraude o manipulación de resultados en competencias deportivas serían penados.

También se aplicarán estas sanciones a actos "destinados a apuertas deportivas" o donde intervengan sus operadores y cometidos por una organizacion criminal o vinculada al "lavado de activos o reincidencia en delitos de manipulación de resultados deportivos".

Este nuevo proyecto tiene como fin fortalecer la integridad del deporte y sancionar penalmente cualquier conducta que altere la transparencia o el resultado de eventos deportivos oficiales.

Según el presidente del grupo de trabajo, el congresista Flavio Cruz Mamani, de la bancada de Perú Libre, la aprobación representa un paso firme en la lucha contra prácticas ilícitas que vulneran la ética deportiva y la confianza pública.

La iniciativa retoma el contenido de la autógrafa que el Congreso aprobó anteriormente y que fue observada por el Ejecutivo. Por ello, se trata de una propuesta renovada que incorporó los ajustes necesarios.

Kimberly García gana el oro en Juegos Bolivarianos 2025

El deporte peruano vuelve a celebrar en estos Juegos Bolivarianos 2025 luego que Kimberly García obtuviera la medalla de oro en la media maratón marcha femenina realizada este sábado 29 de noviembre.

Desde el inicio de los 21 kilómetros, la atleta nacional se acomodó en el primer lugar el cual dominó durante gran parte de la competencia. Fue sobre la última parte de la carrera donde la peruana le sacó una importante ventaja a su compatriota Mary Luz Andía.

La integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD no pudo mejorar lo hecho en anteriores competencias, pero con 1:35.10, se mantiene como la número 1 del ranking mundial.

