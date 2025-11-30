Línea 2 del Metro de Lima SUSPENDERÁ servicio temporalmente: Conoce desde cuándo

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima anunció la suspensión total del servicio en todas sus estaciones por labores de mantenimiento a lo largo de toda la vía.

Entérate con anticipación de la fecha exacta y horarios establecidos para tomar precauciones.

Línea 2 del Metro de Lima suspenderá servicio

Mediante un comunicado publicado este 29 de noviembre, la Línea 2 dio a conocer que el servicio de todas las estaciones de la Etapa 1A se verá interrumpido temporalmente debido a la ejecución de un mantenimiento general "a lo largo de toda la infraestructura".

"El Servicio Comercial de todas las Estaciones de la Etapa 1A será suspendido el sábado 6 de diciembre de 2025, debido a trabajos de mantenimiento general que se ha programado para esa fecha a lo largo de toda la infraestructura", se lee en el anuncio.

Comunicado de suspensión temporal de servicio de Línea 1 de Metro de Lima por mantenimiento general.

En ese sentido, todas las estaciones de la Línea 2 estarán cerradas el próximo sábado 6 de diciembre durante el horario regular de 6 a.m. a 11 p.m.

Según detallaron, el servicio y la atención regular se renaudarán el domingo 7 de diciembre del 2025 en ese mismo horario.

Tarifa de la Línea 1 del Metro de Lima subiría de precio

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que el pasaje establecido de S/1.5 por viaje en la Línea 1 del Metro de Lima aumentaría a un precio "razonable" para la ciudadanía. Ello, con el fin de modernizar el servicio y capacidad en beneficio de los usuarios.

El director de Gestión en Infraestructura y Servicios del MTC, Jorge Salas Ojeda, indicó que tal aumento en el precio en "términos razonables" será un precio que "la población va a aceptar".

En diálogo con Andina, Salas Ojeda aún no se ha definido el nuevo monto a pagar por los usuarios. Sin embargo, precisó que los nuevos ingresos estarán destinados en las mejoras del servicio que conecta Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho. "Se está evaluando cuál sería ese monto".

"La tarifa se define a nivel técnico, no es un beneficio que vaya netamente en beneficio del concesionario, sino que se destina para financiar el gasto público", precisó.

Por el momento, la fecha del nuevo cobro tampoco se ha definido. El inicio de la nueva tarifa y el monto correspondiente será informado con anticipación hacia los viajeros de este servicio.

