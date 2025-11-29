Guido Bellido impulsa proyecto de ley que otorgaría amnistía a Pedro Castillo tras sentencia del PJ

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El pasado jueves 27 de noviembre, el Poder Judicial condenó a prisión a otro expresidente de la República. Esta vez, Pedro Castillo recibió la pena de 11 años 5 meses y 15 días por el delito de conspiración a la rebelión por aquel intento de golpe de Estado de aquel 7 de diciembre del 2022.

Guido Bellido busca amnistía para Pedro Castillo

Como era de esperarse, congresistas allegados al exmandatario rechazaron de inmediato este fallo como fue el caso de Guido Bellido. El expresidente del Consejo de Ministros aseguró que la acusación presentada por la Fiscalía no era suficiente para ser evaluada desde lo penal por lo que consideró desproporcionado el castigo.

"La acusación al profesor Pedro Castillo no alcanza el tipo penal para que sea rebelión, tampoco conspiración para rebelión a nuestro modo de evaluar", indicó.

Pero esto no es suficiente, ya que el integrante de Podemos Perú busca impulsar nuevamente el proyecto de ley N° 5468/2022-CR que presentó en junio del 2023 el cual otorgaría amnistía a Pedro Castillo tras la sentencia recibida.

Guido Bellido también aseguró que el juicio político contra el exjefe de Estado ya se hizo en el pasado al ser vacado de su cargo y privado de su libertad. Por ello, cree conveniente que debe salir de prisión lo más pronto posible.

"En el aspecto político, él ya ha sido sancionado: lo sacaron de la presidencia de la República, lo han privado de su libertad y su familia ha sido desterrada del país", añadió.

Congresista Guido Bellido propone amnistía para el expresidente Pedro Castillo por el caso del intento de golpe de Estado



Ya se encuentra en la Comisión de Constitución

El proyecto ya se encuentra en la respectiva Comisión de Constitución para que sea debatida en los próximos días. Sin embargo, sus integrantes como Alejandro Muñante y Luis Aragón aseguraron que dicha propuesta no procederá ya que sería un evidente favorecimiento hacia Castillo Terrones.

Incluso, Gladys Echaíz, exfiscal de la Nación, dejó en claro que el proyecto está mal planteado ya que no puede hacerse en torno a un caso en específico.

"Ese es un solo caso, sobre las tres personas que estuvieron en un caso, la amnistía es cuando se producen hechos que abarquen términos generales", expresó.

Betssy Chávez también sería beneficiada ya que este documento abarca a los que participaron en la redacción y/o lectura del mensaje a la Nación de aquel 7 de diciembre del 2022.

De esta manera, el congresista Guido Bellido viene impulsando un proyecto de ley que otorgaría amnistía a Pedro Castillo tras ser condenado por el Poder Judicial por el delito de conspiración a la rebelión.