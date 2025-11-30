José Luna lanzó su candidatura presidencial y anunció que lanzará un shock de inversión pública y privada

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde San Juan de Lurigancho, el líder del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, lanzó su candidatura a la Presidencia de la República, donde se comprometió a trabajar por los once millones de peruanos que viven en la pobreza y extrema pobreza.

Luna Gálvez criticó que los gobiernos de turno y los poderosos ocultan que estos millones de peruanos padezcan esta condición social, otro 1.6 millones de jóvenes estén sin oportunidad de estudiar y trabajar, 1.5 millones sin agua ni desagüe, y cientos de miles de niños tienen anemia. "Por ello, nuestro compromiso es con todos los vulnerables y olvidados del Perú", indicó.

Señaló que desde hace décadas el país está viviendo uno de los momentos más duros porque su economía está casi paralizada, creciendo apenas un 3 %, lo que no permite reducir la pobreza.

"Soy economista y creo en la economía social de mercado y me comprometo a que el Perú vuelva a crecer al 7 %. Yo no vengo a representar a los poderosos sino al pueblo, y con el pueblo vamos a gobernar y transformar este país a partir del 2026", expresó.

Shock de inversión

El fundador de PP anunció que lanzará un shock de inversión pública y privada, destrabará los grandes proyectos, acabará con el exceso de consultorías, viajes y publicidad, además de recortar los sueldos dorados de los funcionarios.

Criticó a los candidatos que representan a los banqueros, a las AFP y a las grandes mineras. "Nosotros tenemos la candidatura del pueblo, de los asentamientos, de los emprendedores, de los ambulantes, de los que nunca se rinden", enfatizó.

Luna Gálvez destacó que los peruanos tienen solo dos opciones: o votan por los candidatos de los ricos o votan por la candidatura del pueblo que él enarbola.

"En Lima, más de un millón y medio de vecinos no tiene agua ni desagüe y aquí en los cerros de San Juan de Lurigancho miles viven sin estos servicios. Esto es un crimen social. Vamos a crear el programa Agua popular", anunció ante más de cinco mil vecinos que se dieron cita en la explanada de la Asociación Comunal Las Flores de Jicamarca.

San Juan de Lurigancho me vio crecer, agregó, aquí formé mi conciencia social porque soy hijo de los cerros, de la migración, del barrio y del trabajo duro. Por eso hoy, desde este distrito popular, provinciano y democrático, empieza la gran victoria del pueblo rumbo al 2026.

Programas sociales

El candidato de Podemos Perú prometió implementar los programas "Títulos para el pueblo", "Muros y escaleras para el pueblo" y "Pistas y veredas para el pueblo", "Joven chamba" y "Beca juventud técnica".

También se comprometió a pagar y devolver en el 2026 los bonos de reconocimiento de la ONP a más de 4 millones de peruanos.

Plan "Comando Perú"

Luna Gálvez se refirió también a la crisis de inseguridad ciudadana que agobia al país. Dijo que la criminalidad y la delincuencia está desbordada con más de nueve millones de compatriotas que ya han sido víctimas de algún delito de robo o extorsión.

Se comprometió a derogar las leyes consideradas procrimen y poner en marcha el Comando Perú, uniendo Policía y Fuerzas Armadas. Además, a implementar cámaras de reconocimiento facial en los drones, construiremos laboratorios de criminalística y fortaleceremos el Sistema de flagrancia inmediata. "El que roba hoy, es juzgado hoy", sentenció.