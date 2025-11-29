¡Da marcha atrás! Wilson Soto se retracta y retira proyecto de ley que exigía título profesional a los influencers

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

¡Inesperado! El congresista Wilson Soto retiró el proyecto de ley N.º 13313/2025-CR que pretendía exigir un título profesional a los influencers, streamers o líderes de opinión. Según detalló, su decisión responde a un acto de responsabilidad y comprensión del momento y no a presiones externas.

¿Ya no pedirán título profesional a influencers?

En menos de una semana, el proyecto de ley del parlamentario de la bancada de Acción Popular causó gran controversia y polémica en el mundo digital, pues bien, la iniciativa planteaba que los influencers, streamers y líderes de opinión tengan un título profesional o certificado oficial para desarrollar sus actividades, informando veraz y objetivamente sobre los asuntos de su especialidad, publicar contenidos respetando el marco constitucional y legal vigente.

La propuesta legislativa generó el rechazo entre usuarios e influencers, quienes consideraron la medida excesiva para la libertad de expresión. En medio de esta polémica situación, el congresista Wilson Soto anunció, a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, que decidió retirar el proyecto de ley. ¿El motivo? Pues bien, aseguró que se da tras una actitud de escucha hacia la ciudadanía.

"He decidido retirar el proyecto sobre creadores digitales tras un ejercicio de escucha y entendimiento del momento. Sin embargo, alertamos una problemática real que debe analizarse con responsabilidad", escribió el parlamentario en su cuenta de X.

Wilson Soto retira proyecto de ley por "comprensión"

En el anuncio, Wilson Soto también alega que la iniciativa que buscaba regular la actividad de los creadores de contenido digital también se da por "comprensión de que este no es el momento adecuado para impulsar la propuesta". Sin embargo, no dudó en volver a reiterar que la problemática que motivó este proyecto de ley "existe y es real", puesto que en los últimos años, miles de personas se han visto expuestas a "fake news".

"En los últimos años, miles de ciudadanos han sido expuestos a información equivocada, consejos irresponsables y recomendaciones peligrosas en temas que afectan directamente su salud, educación, seguridad, patrimonio y bienestar", indicó en su comunicado.

Seguidamente, sostuvo que no se puede ignorar que una persona con miles o millones de seguidores posee una gran capacidad de influir en decisiones sensibles de las familias peruanas. El congresista pidió reflexionar sobre esta situación y reiteró que es necesario un debate serio y necesario sobre la responsabilidad que implica influir en grandes audiencias.

Wilson Soto retira su proyecto de ley N.º 13313/2025-CR.

Proyecto de ley incluía multas a influencers

Como se recuerda, el proyecto de ley de Wilson Soto contemplaba la creación de un Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital, administrado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) e incluía la potestad de fiscalización y sanción para Indecopi.

Asimismo, planteaba multas de hasta 5 UIT (equivalente a S/26.750) si la información difundida por los influencers era falsa sobre el tratamiento o curación de enfermedades. Para las infracciones graves.

Aunque haya retirado su proyecto de ley que buscaba exigir título profesional a influencers, el congresista Wilson Soto aseguró que el debate sobre la regulación de las plataformas digitales y el papel de los creadores de contenido sigue siendo un tema importante que seguirá en la agenda política.