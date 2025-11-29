Congreso: Presentan proyecto de ley para ampliar cantidad de miembros de Junta de Fiscales Supremos

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde el Congreso de la República se ha presentado una iniciativa legislativa que busca modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público para elevar la cantidad de miembros de la Junta de Fiscales Supremos.

Buscan fortalecer la institución

El congresista Héctor Valer presentó el Proyecto de Ley N.º 13238/2025-CR, que busca modificar el artículo 37 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, a fin de establecer el número de integrantes de la Junta de Fiscales Supremos y fortalecer la autonomía de la Fiscalía.

Con el cambio en el artículo la cantidad de miembros de la Junta de Fiscales Supremos se establecería en 8 garantizando la estabilidad en la toma de decisiones clave, quedando de la siguiente manera:

"La Junta de Fiscales Supremos está integrada por ocho Fiscales

Supremos Titulares. En caso de ausencia o impedimento de alguno, las sesiones y votaciones se realizan con los que estén habilitados.

El Fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, entre sus miembros titulares, por un período de tres años, prorrogable por reelección sólo por otros dos"

La propuesta tiene el fin de corregir un vacío normativo que actualmente en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que no establece el número de fiscales titulares que deben conformar la JFS. Ello generó, según el documento, situaciones de incertidumbre y la presencia de fiscales provisionales que ponen en riesgo la independencia de la institución ante presiones externas.

Toma en cuenta falta de fiscales

La norma contempla soluciones en caso de ausencia o impedimento de algunos fiscales titulares, tal como ha sucedido con Patricia Benavides y Tomás Gálvez, en su momento, y actualmente con Delia Espinoza. Cuando pase, las sesiones y votaciones se podrán realizar con los miembros habilitados, asegurando el funcionamiento.

Asimismo, asegura el fiscal de la Nación ejerza su cargo por un periodo de tres años, con posibilidad de reelección por dos años, reforzando el liderazgo del Ministerio Público.

Según el proyecto, la modificación busca eliminar las deficiencias operativas derivadas de fiscales provisionales, que no cuentan con la misma estabilidad ni prerrogativa que los titulares. Sostiene que la situación temporal podría perjudicar la legitimidad y autonomía de la Fiscalía.

Con esta iniciativa, se resalta la importancia de contar con estructuras solidad y autónomas, así es que en el Congreso se presentó una propuesta para que la Junta de Fiscales Supremos sea de 8.