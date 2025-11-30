Norma Yarrow solicita la suspensión de la asignación económica para semanas de representación hasta las elecciones

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow Lumbreras, solicitó suspender la asignación económica destinada a las semanas de representación parlamentaria, con la finalidad de darle probidad a los recursos públicos del Estado y en aras de la transparencia de las elecciones generales del próximo 12 de abril del 2026.

A través de un oficio enviado el jueves 27 de noviembre al presidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), la también vocera de su bancada requirió que toda actividad desarrollada por los despachos congresales durante ese período, se realicen sin goce haber.

Oficio.

Alcanzaría a también a asesores

La medida de austeridad mencionada por la legisladora no solo se aplicaría a sus demás colegas legisladores, también alcanzaría a sus asesores, con el objetivo de evitar la desnaturalización de los recursos en actos de proselitismo político. Cabe señalar que, el monto asignado para las semanas de representación es de S/ 2 800 .

Es importante mencionar que, en septiembre último, fue oficializada la modificatoria en el Reglamento del Congreso mediante la cual se permite a los congresistas hacer campaña política durante la semana de representación, dejando al margen la figura de la neutralidad electoral en el marco de la convocatoria a la justa electoral del próximo año.

De acuerdo con lo señalado por el titular del Legislativo, la última semana de representación del 2025 se llevará a cabo del 10 al 16 de diciembre, culminando así la primera legislatura del Período Anual de Sesiones 2025-2026.

¿Qué son las semanas de representación?

La semana de representación está dispuesta en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso que señala que los parlamentarios, en el marco de sus deberes funcionales, tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo.

Es importante recordar que, las actividades deberán ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada, durante los cinco días laborables asignados en el mes.

Desde la Bancada de Renovación Popular han expresado su total respaldo a la iniciativa de su vocera, quedando a la espera de la posición de las fuerza políticas al interior del Legislativo.