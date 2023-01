Presidente del PJ: "Exijo al Ejecutivo que use su facultad constitucional de garantizar el orden"

18/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En Exitosa, el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, consideró preocupante que los manifestantes quemen locales judiciales en diferentes puntos del país, por lo que exigió al Ejecutivo a "garantizar el orden" en el marco constitucional.

"Esto resulta preocupante porque vemos que hay una suerte de patrón de ir buscando los locales judiciales para prenderle fuego, y la pregunta es: ¿por qué? Pareciera que algo se quiere borrar u ocultar y no pienso que esto sea obra de peruanos que están protestando por mejorar las condiciones de salud, agua y desagüe. Justos reclamos", declaró para nuestro medio.

"Exijo al Ejecutivo que use su facultad constitucional de garantizar el orden, y no me refiero a que desaten una represión o algo similar, tienen que tomar las medidas, para eso hay especialistas. Pero el responsable de mantener el orden interno y la tranquilidad es el Ejecutivo", continuó.

Arévalo dio cuenta que desde diciembre del año pasado se vienen quemando locales judiciales, en las regiones de Cusco, Arequipa, Huancavelica, Apurímac y hoy en la sede de Macusani, en Puno, al promediar las 5 de la tarde.

Asimismo, reconoció que el resguardo policial no fue suficiente para evitar este acto vandálico en las sede judicial, sin embargo, evitó culpar a los agentes por este lamentable hecho.

El juez supremo reiteró su pedido al Gobierno a que pongan orden y protejan los locales judiciales. "Estoy pidiendo que utilicen los medios que corresponden, con armas no letales, con el diálogo. Lo que no puede hacerse es quedar mirando lo que está pasando. Acá el que tiene que poner el orden es el Ejecutivo", enfatizó.

