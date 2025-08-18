Incendio forestal en Pasco: Controlan emergencia reportada en el distrito de Vilcabamba

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) confirmó la extinción de un incendio forestal suscitado en el distrito Vilcabamba, provincia Daniel Alcides Carrión, región Pasco.

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el 30 de julio, el Aviso de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales N.º 003, el cual advertía las condiciones atmosféricas capaces de propagar incendios forestales en la sierra y la selva entre el 1 y el 4 de agosto del 2025.

Emergencia está controlada

De acuerdo con su reporte oficial, el COEN comunicó la propagación del fuego la mañana del domingo 17 de agosto. No obstante, pese a las labores realizadas, dañó una parte de cobertura natural en la localidad mencionada.

Pasco: #IncendioForestal iniciado el 17/8 en el distrito Vilcabamba, provincia Daniel Alcides Carrión, fue controlado por personal municipal, plataforma de Defensa Civil y pobladores de la zona. Fuego causó daños a cobertura natural. La #EDAN continúa. pic.twitter.com/Uv8VzYSyBp — COEN - INDECI (@COENPeru) August 18, 2025

Frente al peligro latente reportado, las autoridades locales, los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil y pobladores del distrito iniciaron las labores de extinción, logrando la misma en las últimas horas, para la tranquilidad de los moradores locales.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Vilcabamba continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de evaluar los daños ocasionados y las necesidades que puedan requerir los pobladores a consecuencia de la emergencia.

Recomendaciones a tomar en cuenta

Ante la ocurrencia de nuevos incendios forestales, desde el INDECI recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar de residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra importante recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil).

Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

De esta manera, es importante seguir estas recomendaciones ante la ocurrencia de nuevos incendios forestales para salvaguardar tu salud y seguridad.