RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Recibió amplio respaldo en las urnas

Agustín Lozano en la Videna hasta 2030: Es reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol

Tras realizarse esta mañana las elecciones en la Videna, Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol hasta el año 2030 con 61 votos a favor, tres en blanco y ninguno en contra.

Agustín Lozano seguirá al mando de la FPF hasta 2030.
Agustín Lozano seguirá al mando de la FPF hasta 2030. FPF

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/08/2025

Síguenos en Google News Google News

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, fue reelegido en el cargo para el período 2025-2030 y no hasta 2029 como estaba estipulado en un inicio. 

El titular de la FPF recibió un amplio respaldo en las elecciones desarrolladas esta mañana en la sede de la Villa Deportiva Nacional (Videna), puesto que, logró 61 votos; no obstante, se registraron tres en blanco y ninguno lo hizo en contra

(Noticia en desarrollo...)

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias