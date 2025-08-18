Agustín Lozano en la Videna hasta 2030: Es reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, fue reelegido en el cargo para el período 2025-2030 y no hasta 2029 como estaba estipulado en un inicio.

El titular de la FPF recibió un amplio respaldo en las elecciones desarrolladas esta mañana en la sede de la Villa Deportiva Nacional (Videna), puesto que, logró 61 votos; no obstante, se registraron tres en blanco y ninguno lo hizo en contra.

(Noticia en desarrollo...)