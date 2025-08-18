Flota vehicular de la PNP: 18 regiones del Perú cuentan con más autos inoperativos que operativos

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, el analista de datos, Juan Carbajal, indicó existen 18 regiones en el Perú en donde la cantidad de vehículos inoperativos de la Policía Nacional del Perú (PNP), es mayor a los autos que se encuentran en circulación. Según precisó, estos se encuentran en estado de chatarra y no habría un interés de parte de las autoridades en recuperar algunos autos de la flota.

Datos son públicos

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Carbajal brindó detalles del informe que realizó con los datos públicos obtenidos de la propia División de Administración y División de Logística de la Policía Nacional del Perú (PNP). Estos se visualizan en el Portal de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

"Hay 18 regiones en la cual la cantidad de estos vehículos que están en estado inoperativo, superan a lo que está operativo en las regiones (...) Los autos están en estado irrecuperable, prácticamente están en una situación de chatarra inservible, hay otros tantos que podrían recuperarse, pero no se ha visibilizado en el tiempo una intención de poder recuperar una parte de esta flota", dijo a nuestro medio.

De tal modo, indicó que en dicha plataforma se visualiza el total de la flota vehicular de la Policía Nacional por cada región del país. Estos se clasifican según su estado (operativos e inoperativos), y el tipo (auto, camioneta, motocicleta, entre otros).

#LOULTIMO 🇵🇪

Nuevos datos sobre la INOPERATIVIDAD de la flota vehicular de la PNP por cada región.



18 regiones (de un total de 26) tienen más AUTOS INOPERATIVOS que operativos de las cuales 3 regiones NO tienen ningún auto operativo y otras 3 regiones apenas tienen UN auto... pic.twitter.com/50jYs3BhGF — Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) August 18, 2025

¡Alarmantes cifras!

En tal sentido, detectó que, sobre automóviles, hay 18 regiones en donde la cantidad de vehículos inoperativos, es mayor que la de operativos; pero esta cifra empeora, debido a que dentro de dicha regiones hay tres regiones que, ni siquiera tienen un auto operativo, estas regiones son Amazonas, Cajamarca y San Martín.

Además, regiones como Loreto, Ucayali y Pasco, tienen a penas, un solo auto operativo que circula por toda la región, en el marco de la lucha contra la inseguridad. "Solamente estamos visibilizando autos", añadió.

Cabe mencionar que, si bien hay una mayor cifra de autos inoperativos en 18 regiones del país, el Estado peruano no estaría mostrando interés en recuperar los vehículos que aún se encuentran operando.

"En cuanto a camionetas, la cantidad inoperativa, en algunas regiones es proporcionalmente mucho menor a las regiones que están operativas, pero aquí también hay otros datos, que si uno va más allá del análisis, logra observar que, por ejemplo, la región Áncash, es una región que efectivamente tiene más camionetas inoperativas que operativas, es una región que las denuncias por extorsión se han incrementado", detalló Carbajal.

De esta manera, el analista de datos, Juan Carbajal, indicó en Amazonas, Cajamarca y San Martín no tienen ningún auto de la Policía Nacional del Perú (PNP) que circule como medida de lucha contra la inseguridad.