Mario Vizcarra: "A Martín lo quieren sacar de las encuestas porque es un rival político"

En entrevista con Exitosa, Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, señaló que el hecho de que su fraterno no aparezca en las encuestas de las elecciones del año 2026 es porque lo ven como un "rival político".

Durante su intervención en nuestro medio, recordó que el también exdignatario Alberto Fujimori, pese a igualmente haber estado encarcelado, aparecía en todas las encuestadoras. "Nadie protestó porque no era un rival político. Martín evidentemente sí lo es. Su inhabilitación se va revertir más temprano que tarde", declaró.

Criticó que, a su juicio, se le estaría quitando derechos fundamentales, ya que no permiten que aparezca en los sondeos, ante la próxima llegada de los Comicios Generales de 2026.

Del mismo modo, recordó que la presencia de su hermano en la audiencia desarrollada el pasado miércoles 13 de agosto, donde se dictó 5 meses de prisión preventiva contra el investigado, era optativa. Sin embargo, él acudió, en una forma de estar "dando el pecho".

"Tenía la posibilidad de no ir, pese a tener el dato de que lo iban a encarcelar, él dijo: 'No, igual voy a ir'. Él estuvo presente, dando el pecho, parado y sin polo", comentó.

Destacó que en países vecinos como Bolivia, Ecuador y Chile, se puede ingresar sin presentar documentación alguna, por lo que le era muy fácil fugarse, aún sabiendo que probablemente iba a ser recluido, y al no hacerlo, demostró su compromiso con la justicia.

Martín Vizcarra comparte con Ollanta Humala en penal Barbadillo

En diálogo con Nicolás Lucar para Hablemos Claro, Mario Vizcarra reveló que su hermano comparte un área común con el también encarcelado expresidente Ollanta Humala y negó que se haya encontrado con Pedro Castillo.

En esa línea, señaló que de igual manera no tendrá mucho tiempo para compartir con los otros exmandatarios, porque "saldrá pronto en libertad", en referencia clara a Alejandro Toledo y Castillo, quienes también están recluidos en el penal Barbadillo.

"Él (Martín Vizcarra) comparte un área común con el expresidente (Ollanta) Humala. (¿Conversa con él?) No hay mucho con quién conversar. Aún no lo ha visto (a Castillo), es muy difícil no creo que vaya a verlo. Además, el periodo va a ser muy corto, no creo que tenga tiempo de ubicarlos", expresó a nuestro medio.

