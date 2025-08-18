Ministro del Interior fue invitado al Congreso para que informe sobre la implementación de leyes de seguridad ciudadana

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Alianza Para el Progreso del Congreso presentó una moción de orden del día para que el ministro del Interior, Carlos Malaver, concurra al Pleno del Parlamento, a fin que detalle sobre la implementación de leyes y reglamentación sobre seguridad ciudadana que hayan sido aprobadas en los últimos meses.

¿Qué buscan con esta moción?

El oficio, que ya fue remitido al Consejo Directivo para ver si se aprueba y pasa a sesión plenaria, busca que Malaver detalle la ley que establece medidas para la lucha contra la criminalidad, que dispuso el proceso de compras de forma extraordinaria, y que permite a gobiernos regionales y locales invertir en seguridad ciudadana.

Asimismo, se solicita información respecto a la plataforma de denuncias digitales para el registro de demandas de delitos y también la norma que fortalece a la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante la creación de unidades ejecutoras.

"informe sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia generada por bandas delincuenciales, principalmente en la ciudad de Trujillo en el departamento de

La libertad, y del atentado con dinamita el jueves 14 de agosto", concluyó el documento.

Salhuana responsabiliza de atentado en Trujillo al Mininter

El congresista apepista Eduardo Salhuana habló sobre el reciente atentado con dinamita en una casa de Trujillo, y el crecimiento de la criminalidad en el norte del Perú. Respecto a ello, resaltó que la culpa cae principalmente sobre el Ministerio del Interior, encabezado por Carlos Malaver, y la PNP.

"Tenemos que verlo con un sentido integral, holístico. Se incorporan cuatro mil policías y se retiran siete mil. Hay un problema estructural en torno a la seguridad ciudadana. [...] Yo creo que lo que amerita aquí es declarar en emergencia la policía y una completa y total reorganización", comentó.

Asimismo, Salhuana aseguró que insistirán con el proyecto ley de terrorismo urbano, ante los crecientes atentados en diversas zonas del país.

De forma enfática, señaló que el Congreso debe actuar rápidamente ante estos atentados ocasionados por sujetos que no tienen respecto por la vida. En ese sentido lamentó que la Comisión de Justicia no dictaminara en su momento el proyecto de ley.

