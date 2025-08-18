Melissa Klug lanza TAJANTE mensaje tras confesiones de Samahara Lobatón: "No quiero que sea como yo"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Se molestó? Melissa Klug sorprende a todos al no dudar en lanzar un tajante mensaje en sus redes sociales, luego de que su hija Samahara Lobatón diera a conocer detalles impactantes sobre su vida en el programa 'El Valor de la Verdad' (EVDLV).

Samahara Lobatón y su confesión sobre Melissa Klug

Llegó el turno de Samahara en sentarse en el temido sillón rojo de 'EVDLV'. La joven influencer abordó distintos aspectos de su vida privada como su pasado romance con Youna, su actual vínculo con el padre de su última hija, Bryan Torres, si veía como figura paterna a Jefferson Farfán mientras estuvo con su madre, Melissa Klug, también conocida como la 'Blanca de Chucuito'.

Sin embargo, impactó a todos al confesar la dura forma en que la empresaria la castigaba para que no se pierda por el mal camino, ya que Samahara Lobatón incluso detalló que probó droga en el pasado, pero gracias a su madre, no pasó a mayores y se ha convertido en una buena persona. Incluso, calificó a Melissa como "Hitler" y señaló que aunque no lo parezca, "su fuerza era como la de un hombre".

"He probado (droga), pero para eso estaba 'Hitler', mi mamá, ella te volteaba. (...) Lo necesitaba. (...) (¿Te daba duro?) Sí. (¿Con qué? ¿Con correa, con chancleta?) No necesitaba nada de eso. (Puñetazo limpio). Tiene la fuerza de un hombre, literalmente", señaló en 'EVDLV' al recordar su adolescencia.

¿Respuesta de Melissa Klug a las revelaciones de su hija?

Ante estas polémicas confesiones, Melissa Klug causó revuelo al compartir en su cuenta de Instagram un inesperado mensaje. ¿Como respuesta a su hija? Pues bien, aunque no es algo aún confirmado por la empresaria, todo dejaría entrever que sí, pues bien, la expareja de Jefferson Farfán empezó por remarcar que "su hija no es su reflejo y brilla con luz propia".

"(...) Mi hija no es una extensión de mí: Ella no copia mis silencios, los rompe. No sigue un guion, escribe su propia historia. Noquiero que sea como yo. Quiero que sea más libre que yo, más segura que yo, más paciente que yo, más firme que yo, más fiel así misma que yo", señaló.

Pero no todo quedó ahí, ya que la 'Chalaca' dejó en claro su deseo de que su hija pueda seguir superándose y pese a los problemas, salir adelante, sin tener que repetir sus mismos errores. "Porque ella no vino a continuar mi historia o a repetir mis patrones. Vino a crear la suya y yo tengo el privilegio de verla florecer en primera fila", sentenció.

Mensaje de Melissa Klug tras confesiones de su hija, Samahara Lobatón.

De esta manera, Melissa Klug lanzó un sorpresivo mensaje en sus redes sociales luego de que su hija Samahara Lobatón diera detalles en 'El Valor de la Verdad' de su vida mediática y de lo que vivió en el entorno familiar.