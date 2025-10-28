Rafael López Aliaga promete construir 14 aeropuertos internacionales si llega a la presidencia

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que en un eventual gobierno suyo podría construir 14 aeropuertos internacionales en cinco años, asegurando que se trata de una meta viable.

Durante una entrevista con la televisora Bethel, el precandidato presidencial explicó que su propuesta forma parte de un plan para impulsar el turismo en el país, destacando que Perú tiene un gran potencial aún desaprovechado.

"España tiene casi noventa millones de turistas y Perú solo cuatro. Perú es más que España en atractivo turístico. Cada día que un turista de alta gama se queda en el país deja mil dólares", comentó. Añadió que para lograr ese crecimiento se requiere conectar destinos como Iquitos, Tarapoto, Chachapoyas, Arequipa, Chiclayo y La Libertad.

López Aliaga sostuvo que ejecutar los proyectos en un solo periodo presidencial "es muy fácil de hacer", pues tiene una visión desde el sector privado, donde las cosas avanzan más rápido.

Modelo de gestión y plan de desarrollo para regiones altoandinas

El líder de Renovación Popular recordó que, durante su gestión como alcalde de Lima, logró concretar obras que muchos consideraban inviables, gracias a mecanismos legales que, según dijo, no han sido aprovechados por anteriores autoridades.

"Encontré una modalidad llamada concurso de oferta, que permite destrabar interferencias y avanzar con rapidez. Ese mecanismo existe, pero nadie lo usa", explicó.

Además, planteó un ambicioso programa que denominó "Plan tipo Marshall" para las regiones altoandinas como Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno, con el fin de promover la inversión y reducir la pobreza.

"En zonas altoandinas hay mucho sufrimiento por falta de inversión y desorden en el mercado. El Estado debe actuar como árbitro, pequeño pero fuerte, para poner orden en las centrales de compra", expresó.

Renuncia a la Alcaldía y apuesta presidencial

López Aliaga renunció a la Alcaldía de Lima a mediados de octubre, en el último día permitido por ley, con el fin de postular a la presidencia en las elecciones de 2026.

El anuncio coincidió con encuestas que lo ubican como uno de los favoritos, con un 10 % de intención de voto. Al presentar su dimisión ante el Concejo Metropolitano, declaró que "lo fácil es correrse, pero hay que asumir lo difícil y dejar la zona de confort".

El exburgomaestre aseguró haber recibido una municipalidad con 400 millones de soles en deudas y constantes marchas, pero destacó que su gestión brindó estabilidad económica a 13 millones de limeños.

Finalmente, Rafael López Aliaga pidió al presidente interino José Jerí que impulse reformas profundas en el Estado y en el nuevo Gabinete, al tiempo que reiteró su compromiso de "seguir encima de los proyectos" para culminar las obras iniciadas durante su mandato