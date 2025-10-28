Callao: PNP libera la avenida Gambetta tras bloqueo de transportistas por asesinato de chofer

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia no da tregua en el Callao, pese al estado de emergencia vigente. En la noche del lunes, sicarios asesinaron a balazos a José Johnny Eskeche Ningles, de 47 años, conductor de la empresa de transporte Liventur, mientras realizaba su ruta por la avenida Néstor Gambetta, cerca de la refinería La Pampilla.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y le dispararon sin mediar palabra, provocando su muerte inmediata. La víctima fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su deceso a causa de las heridas.

El ataque ocurrió cerca de las 10:00 de la noche y conmocionó a la comunidad transportista del primer puerto, que nuevamente se ve afectada por la inseguridad y las extorsiones que azotan al sector.

Bloqueo en protesta y reclamo de justicia

Minutos después del crimen, decenas de colegas, familiares y amigos del conductor asesinado bloquearon la avenida Néstor Gambetta como medida de protesta. El cierre de la vía, a la altura de la refinería La Pampilla, se extendió desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana.

Los manifestantes denunciaron que los atentados contra choferes son cada vez más frecuentes, pese a los operativos policiales. Exigieron un mayor control sobre las motos lineales, utilizadas por los sicarios para cometer asesinatos y extorsiones.

"Ya estamos cansados, esto no para. Pedimos seguridad, más control a las motos y presencia del Ejército si es necesario", señaló uno de los transportistas durante la protesta. Incluso algunos expresaron su disposición a aceptar un toque de queda si eso ayuda a reducir los crímenes en la zona.

PNP desbloquea la avenida Gambetta y continúa la tensión

Alrededor de las 4:00 de la mañana, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron la zona y liberaron la avenida Néstor Gambetta, restableciendo el tránsito en ambos sentidos. Durante el operativo se produjeron enfrentamientos menores con algunos manifestantes que se resistían a despejar la vía.

Según reportes en vivo, los transportistas continuaban recibiendo amenazas de extorsionadores mientras protestaban. Los delincuentes, presuntamente ligados a mafias del cobro de cupos, habrían enviado mensajes intimidatorios incluso durante la cobertura periodística.

A primeras horas de la mañana, la vía fue declarada completamente habilitada para el tránsito vehicular, aunque el clima de inseguridad persiste. Los conductores denunciaron que las extorsiones son diarias y que las medidas del Gobierno no han logrado frenar los ataques armados.

El asesinato de José Johnny Eskeche Ningles, conocido como "Brujito", se suma a la lista de crímenes que golpean al sector transporte en el Callao, revelando la urgencia de acciones más firmes frente a la delincuencia organizada.