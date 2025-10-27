JNE sobre postulación de Martín Vizcarra pese a inhabilitación: "Esas candidaturas no van a pasar"

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Queda poco menos de dos meses para que cierre la fecha límite para la inscripción de las candidaturas oficiales de cara a las elecciones generales a celebrarse el 12 de abril del 2026. Esta será el 23 de diciembre y a partir de ahí se revisará cada una de las listas presentadas.

JNE se pronuncia sobre candidatura de Martín Vizcarra

Y pese a la inhabilitación del Congreso de la República, en las últimas horas se ha conocido que el partido Perú Primero tiene como candidato presidencial a Mario Vizcarra y a su hermano Martín Vizcarra como primer vicepresidente. Esto no sería legar debido al impedimento del Poder Legislativo.

Precisamente, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, fue consultado sobre este tema y señaló que la inhabilitación ya está inscrita como lo manda la ley. Además, el titular del JNE dejó en claro que luego del 23 de diciembre tendrán un panorama más claro.

"En este caso de la persona que está inhabilitad por el Congreso, lo que ha hecho el Jurado es inscribir esa inhabilitación. Aún las candidaturas se van a presentar ante el Jurado el 23 así que invocamos a los partidos políticos en general a que evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga", indicó.

En esa misma línea, Roberto Burneo indicó que al llegar el momento de revisar estas listas y encontrar diversas observaciones, estás serán tachadas y los partidos no tendrán la chance de reemplazarlos por otros candidatos.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, afirmó que el #12Abril es una fecha inamovible y el ciudadano tendrá en su voto el poder de hacer los grandes cambios que necesita el país. "El JNE nació en circunstancias difíciles, hace 94 años, y en esta coyuntura responderá al gran reto... pic.twitter.com/9bZGNkX4Le — JNE Perú (@JNE_Peru) October 25, 2025

"Si están inhabilitados o tienen un registro de condenas en primera instancia, cuando presenten calificamos esas candidaturas no van a pasar y probablemente no tengan la oportunidad de poder reemplazarlo. Es el momento en que todas las organizaciones políticas pueden filtrar sus candidatos para efecto de que el JNE no tome otra decisión", añadió.

Acatarán el fallo de la Corte IDH

Como se sabe, la defensa legal de Martín Vizcarra recurrió a la Corte IDH para anular la inhabilitación del Congreso, pero su fallo aún no se ha podido conocer. Pese a ello, el titular del JNE aseguró que acatarán el fallo sea cual sea el resultado.

"Somos respetuosos de todas las decisiones, incluida la Corte IDH así que el Jurado recién va tener conocimiento oficial de las candidaturas el 23 de diciembre y luego empieza nuestro trabajo de calificación", finalizó.

De esta manera, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, aseguró que la postulación de Martín Vizcarra no será valida debido a la inhabilitación del Congreso.