Congreso aún no es notificado por PJ sobre Guillermo Bermejo: Mesa Directiva decidirá futuro de su curul

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, reveló que a la fecha el Poder Judicial aún no ha notificado al Legislativo de la sentencia contra Guillermo Bermejo por afiliación terrorista.

Futuro de curul

Como se recuerda, el último viernes 24 de octubre, el congresista Guillermo Bermejo, que ingresó al Parlamento por el partido Perú Libre, fue sentenciado a 15 años de prisión efectiva por afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Tras la condena, el futuro de su curul quedó incierto, ya que el artículo 15-A del Reglamento del Congreso de la República indica que "en caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito (...) terrorismo, (...) no será aplicable lo dispuesto en el artículo 25 (...) sobre reemplazo por el accesitario".

Respecto a ello, Rospigliosi reveló que la Mesa Directiva tendrá que evaluar siguiendo lo dictado por las normas y el reglamento, luego de que el Poder Judicial notifique al Parlamento de la sentencia.

"Todavía no se ha recibido ninguna notificación del Poder Judicial como ustedes saben, hay que seguir los trámites del caso. Cuando recibamos la notificación del Poder Judicial, en efecto la Mesa Directiva se va a reunir para tomar una decisión", expresó.

El presidente encargado del Congreso, detalló que ha estado pendiente al debate de los expertos consultados sobre cómo proceder en este caso tomando en cuenta lo dictado por las reglas del Legislativo, pues se busca que "el partido que llevó a un congresista con estas características sea castigado". Sin embargo, expresó que no adelantará opinión, pues esperará ser notificados para decidir en base a los argumentos jurídicos.

Se debe ratificar sentencia

En diálogo con Exitosa, el abogado constitucionalista, Alejandro Rospigliosi, explicó que debido a que Bermejo ingresó al Parlamento como congresista del partido de Perú Libre, tras su condena por su participación en una célula de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, si se ratifica en segunda instancia judicial su sentencia, se castigaría a la organización política.

El lugar del parlamentario pasaría al de otro partido que quedó en segundo lugar en el mismo distrito electoral que el de Bermejo, quien ingresó por Lima. Así sucede cuando la sentencia es firme, pero como aún ha sido en primera instancia, ello aún no sucederá y quien lo reemplazará será su accesitaria, según el experto, Zaira Arias,

Es por ello que, Fernando Rospigliosi fue consultado al respecto y señaló que aún no han sido notificados pero se planea que la Mesa Directiva se reúna para tomar una decisión al respecto.