Política
Iniciaría investigación

Caso Lucinda Vásquez: Comisión de Ética promoverá denuncia de oficio en contra de parlamentaria

La Comisión de Ética anunció que promoverá una denuncia de oficio en contra de la congresista Lucinda Vásquez por actividades personales por parte del personal de su despacho.

Lucinda Vásquez
Lucinda Vásquez (Fuente: Congreso)

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/10/2025

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso anunció que promoverá una denuncia de oficio en contra de la congresista Lucinda Vásquez en su próxima sesión ordinaria.

Denuncia de oficio contra Lucinda Vásquez

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República denunciaría de oficio a la parlamentaria. La denuncia está motivada por observar a personal de su despacho realizando actividades personales ajenas a la función parlamentaria

"En aplicación del artículo 25 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, la Comisión de Ética promoverá la denuncia de oficio en su próxima sesión ordinaria, para iniciar el procedimiento correspondiente y determinar las responsabilidades que pudieran existir".

Según la publicación realizada en X, la investigación se basa en la aplicación del artículo 25 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, la denuncia sería presentada en la próxima sesión ordinaria de la Comisión.

