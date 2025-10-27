Natalia Salas deja 'Eres mi bien' tras recaída de cáncer y se despide con emotivo mensaje

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalia Salas confirmó su retiro temporal de la telenovela 'Eres mi bien' tras revelar públicamente que el cáncer volvió a su vida. La actriz, que interpretaba a 'Mechita', compartió la noticia con sus seguidores y expresó su agradecimiento por haber podido regresar a la actuación después de nueve años.

El anuncio generó sorpresa y tristeza entre sus admiradores, quienes rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes de cariño. "Hoy digo adiós", escribió la intérprete, marcando así un emotivo cierre a esta etapa profesional.

La producción de Latina confirmó que la actriz Ximena Díaz tomará el relevo en el papel de 'Mechita', asegurando la continuidad del personaje dentro de la historia.

Un adiós lleno de gratitud y emoción

En medio del difícil momento personal que atraviesa, Natalia Salas compartió un mensaje cargado de emociones en sus redes sociales. La actriz agradeció al personaje de 'Meche' y al equipo de la novela por la oportunidad de volver a la ficción y por el apoyo recibido durante su proceso.

"Gracias Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón. Me regalaste enseñanza y fortaleza. Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López", escribió.

Las palabras de Salas conmovieron a sus seguidores, quienes destacaron su fortaleza, optimismo y amor por su trabajo. La intérprete también manifestó su deseo de haber logrado transmitir alegría y sonrisas al público a través de su personaje.

Reacciones y apoyo en redes sociales

El reemplazo de Natalia Salas por Ximena Díaz en 'Eres mi bien' provocó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios lamentaron la salida de la actriz, aunque coincidieron en que la salud debe ser siempre la prioridad.

"Me da mucha pena que Natalia Salas ya no siga en la novela, pero lo principal es su salud. Las mejores vibras y energía para ella. También lo mejor para Ximena Díaz que asume su personaje", comentó una usuaria en 'X'.

Otros mensajes destacaron la empatía del público con la artista. "Sin duda vamos a extrañar mucho a Natalia, pero es por su salud. Mechita es un gran personaje y queda en buenas manos", expresó otro fan.

La noticia de su recaída ha despertado una ola de solidaridad en la comunidad artística y entre sus seguidores, quienes la acompañan con muestras de afecto y esperanza. Natalia Salas, conocida por su talento y carisma, enfrenta esta nueva etapa con fortaleza y el respaldo de un público que la admira profundamente.