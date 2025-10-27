RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Clara decisión

Vivian Olivos presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Fuerza Popular: "Por cuestiones personales y de conciencia"

Vivian Olivos, congresista de la República, decidió ya no permanecer al partido político Fuerza Popular, tras 15 años de militancia.

Vivian Olivos formalizó su renuncia irrevocable a la bancada de Fuerza Popular
Vivian Olivos formalizó su renuncia irrevocable a la bancada de Fuerza Popular (Foto: Difusión)

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/10/2025

La congresista de la República, Vivian Olivos, formalizó su renuncia irrevocable a la bancada de Fuerza Popular, tras permanecer 15 años. Alegó que su decisión es "por cuestiones personales y de conciencia".

Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular

Este lunes 27 de octubre, la parlamentaria Vivian Olivos Martínez recurrió a su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) para publicar su renuncia oficial del partido político fundado por Keiko Fujimori.

Al respecto, a través del oficio N°242-2025-2026-LVOM-CR enviado al oficial mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno Flórez, la legisladora formalizó su reciente decisión.

"Por medio de la presente, me dirijo a usted para expresar mi renuncia a la Bancada de Fuerza Popular, la cual integro desde el inicio del actual período parlamentario. Esta decisión responde a motivos estrictamente personales y de conciencia", se lee al inicio del escrito.

En tal sentido, en su carta de dimisión la parlamentaria resaltó que a lo largo de los 15 años de militancia en el partido político "de manera activa" ella ha podido desarrollar "responsabilidad y respeto hacia los principios que dieron origen a esta organización".

"Como congresista de la República, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando con la misma vocación y entrega por los ciudadanos de la región Lima Provincias y del Perú", señaló la legisladora Olivos Martínez.

Renuncia de congresista Vivian Olivos
Renuncia de congresista Vivian Olivos

