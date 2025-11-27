Racha de accidentes no para en Tacna: un fallecido y dos heridos deja serie de violentos choques

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un grave accidente de tránsito ocurrido en Boca del Río dejó como saldo un motociclista fallecido y otro gravemente herido, generando conmoción entre vecinos y conductores que transitaban por la zona. El siniestro se produjo cuando dos motocicletas, de placas 4106-IS y 1065-HZ colisionaron violentamente en plena vía.

Motociclista llegó sin vida a hospital

Según información recopilada en el lugar, el impacto fue tan fuerte que uno de los conductores salió despedido varios metros, quedando inconsciente y con una severa hemorragia en la cabeza. Vecinos y transeúntes acudieron inmediatamente para brindarle los primeros auxilios mientras esperaban la llegada de las ambulancias. Pese a los esfuerzos del personal de emergencia, el joven identificado como Juan José Lupaca Huanca (21) falleció tras ser trasladado al Hospital Regional de Tacna debido a la gravedad de sus lesiones.

El segundo implicado, Keny Neils Arpasi Pacci (37) resultó herido de consideración y fue evacuado de urgencia para recibir atención médica. Hasta el punto del accidente llegaron dos ambulancias: una del centro de salud de Boca del Río y otra de EsSalud, que se encontraba cerca del área al momento del suceso. Debido a la cercanía de la comisaría del sector, efectivos de la Policía Nacional llegaron rápidamente para resguardar la zona y apoyar en las labores de rescate.

Testigos indican que hundimiento en vía fue causa de fatal accidente

Las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas. Testigos afirmaron que las autopartes quedaron esparcidas por toda la pista, evidenciando la violencia del choque. Especialistas investigan si se trató de una colisión frontal, un choque por alcance o si las condiciones de la vía influyeron en el impacto. Tras lo sucedido, esta mañana los peritos llegaron nuevamente a la entrada de Boca del Río, para las diligencias correspondiente. Asimismo, algunos vecinos de la zona comentaron que debido a un hundimiento en la vía se realizó un deficiente trabajo realizado para cubrir una tubería que estaba rota y por esa causa es que el motociclista perdió la vida.

Conductor se salva de morir

En un hecho distinto, otro motociclista de nacionalidad extranjera resultó herido tras ser impactado por un bus de la ruta 11 en la intersección de la avenida La Cultura con la calle Las Palmeras, en el distrito de Gregorio Albarracín.

El vehículo de transporte público era conducido por Eduardo Candia Churacutipa. Agentes de Seguridad Ciudadana acudieron de inmediato para asegurar el área y brindar apoyo. Seguidamente, se hizo presente una ambulancia del Samu para atender al herido, pero luego este se retiró del lugar sin que se presente la PNP.