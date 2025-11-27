Municipalidad de Lima alerta a Defensoría que Rutas de Lima abandonará concesión: "Compromete la seguridad"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el anunció de la empresa Rutas de Lima sobre su cese de operaciones en la Panamericana Norte y Sur desde el 2 de diciembre ante la falta de presupuesto, la Municipalidad de Lima intervino con un comunicado dirigido hacia la Defensoría del Pueblo, solicitando interceda por el interés público ante los graves riesgos que este abandono conllevaría.

Municipalidad exige soluciones a Defensoría

Mediante un comunicado, el alcalde de Lima Renzo Reggiardo se dirigió al defensor José Manuel Gutiérrez este miércoles 26 de noviembre, advirtiendo que la decisión de la concesionaria de Vías Nuevas de Lima "constituye una amenaza evidente del abandono de las vías y el servicio público", por lo que solicitó actúe desde la defensa de los derechos de los ciudadanos.

"La situación compromete gravemente la continuidad del servicio, el orden público y la seguridad de los ciudadanos. Se pone en conocimiento de su despacho este hecho, a fin de que, en el marco de sus competencias, se dispongan las acciones que correspondan a defensa del interés público", solicita la Municipalidad.

Comunicado MuniLima

La municipalidad también subrayó que el contrato de Rutas de Lima era responsable de garantizar la correcta operación y mantenimiento de las vías concesionadas, que abarcan más de 85 kilómetros de los tramos de la Panamericana Norte y Panamericana Sur.

Además, resaltaron la obligación de la labor de la empresa de proveer los recursos necesarios para asegurar la adecuada operación de la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios, sobretodo ante los riesgos inherentes a ello.

El gobierno local también informó que se encuentra trabajando en respuestas y acciones ante este inminente abandono del tramo concesionado de las mencionadas carreteras y la calidad de urgencia que amerita la situación.

"La Municipalidad Metropolitana de Lima, en cumplimiento de su deber de proteger los intereses de los usuarios, viene realizando las coordinaciones necesarias para responder ante una eventual situación de emergencia o abandono de la vía y, de esta manera, asegurar la continuidad del servicio y la protección de los derechos de los ciudadanos", anunciaron.

Rutas de Lima informa cese de operaciones

La empresa Rutas de Lima anunció este miércoles que, desde el 2 de diciembre, podría dejar de operar sus concesiones ante la falta de ingresos a consecuencia de haber dejado de recaudar en los peajes ubicados en Punta Negra y Villa El Salvador.

A través de un comunicado oficial, la compañía recordó que se encuentra inoperativa de adquirir fondos desde el último 5 de noviembre, en cumplimiento del fallo del Juzgado Investigación Preparatoria de Pachacámac, que dispuso la suspensión del cobro de dicho servicio en las garitas de los mencionados distritos de Lima Sur.

La Municipalidad de Lima advirtió a la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos que conlleva el abandono de concesión vial de Rutas de Lima y exhortó a interceder.