"Regrese a la actuación": La tensa discusión entre Alejandro Cavero y Susel Paredes en el Pleno del Congreso

El debate sobre la moción de censura contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, casi es suspendido este jueves. Y es que los congresistas Susel Paredes y Alejandro Cavero protagonizaron una tensa discusión en medio de la sesión del Pleno del Congreso.

El acalorado intercambio de palabras, que necesitó de la intervención de Alejandro Soto, titular de la Mesa Directiva, tuvo lugar luego de que la integrante de la bancada de Cambio Democrático - JP recordara su participación en películas peruanas y las cifras conseguidas por dichas producciones en materia de asistencia.

"Tenemos películas que han roto récords en asistencia a las salas. Una de ellas he tenido yo el honor de trabajar, porque yo hago cine. ¿Cuál es el problema? Es un cine popular y lo defiendo y me siento muy orgullosa de ser actriz", señaló.

Y es que, ante dichas palabras, el congresista Alejandro Cavero tuvo un polémico comentario: recomendó a las legisladoras "conocedoras del sector Cultura" que se dediquen a la actuación, pues "no están para el Congreso".

"Han hablado congresistas que se hacen las grandes conocedoras del sector Cultura. Yo recomendaría que regrese en realidad al rubro de la actuación, porque no está para el Congreso. Y de repente, quizá, a la actuación de cómica ambulante", dijo el parlamentario.

Si bien Alejandro Cavero retiró la palabra, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, otorgó un minuto de respuesta por alusión a la congresista Susel Paredes, quien no se quedó callada.

En su intervención, se mostró en contra del comentario del mencionado legisladora y destacó la labor de los cómicos ambulantes en el país. En ese sentido, aseveró que "la ignorancia es atrevida".

"Un minuto es suficiente para decir que la ignorancia es atrevida. Un minuto es suficiente para reivindicar a los cómicos ambulantes, que a los que no tienen un sol para pagar, les dan un poco de alegría. Yo no tengo ninguna verguenza de ser actriz. Me siento muy orgullosa de mi profesión", respondió.